Bahtili, Turcja

od €190,000

115–1 000 m² 2

Nieruchomości zagraniczne OD 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać BEZPŁATNY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! ELITE PARK HURMA to luksusowy kompleks mieszkalny w Hurma w Antalyi. – część dużego regionu Konyaalti, położona u podnóża gór Toros. Wiosną Hurma unosi się z zapachem kwitnących gajów pomarańczowych, latem jest wydmuchiwana przez chłodne powietrze z gór. Istnieje wiele parków, placów, terenów rekreacyjnych. Infrastruktura i złożone funkcje: - place zabaw dla dzieci; - Widok na miasto; - Ulepszenie i architektura krajobrazu; - Ogrody; - łaźnia turecka; - baseny letnie; - sklepy; - centrum handlowe; - centrum fitness; - restauracja; - Architektura krajobrazu. Lokalizacja: Odległość do morza wynosi 2 km. Odległość do centrum miasta wynosi 7 km. Odległość do lotniska wynosi 30 km. Odległość do szkoły wynosi 3 km. Odległość do szpitala wynosi 5 km. Odległość do restauracji wynosi 1 km. Zadzwoń lub napisz, z przyjemnością doradzimy Ci za darmo!