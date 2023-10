CONCEPT TREND

Avsallar, Turcja

od €200,000

44–72 m² 2

Poddaj się: 2023

Bezpłatny wybór nieruchomości. Obiekty najlepszych programistów. Pełna pomoc prawna transakcji. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. -Wybierzemy nieruchomości do budżetu i pragnień! EURO AVSALLAR RESIDENCE - kompleks mieszkalny z elegancką infrastrukturą, położony w malowniczej dzielnicy Alanya, Avsallare. Dzięki udanej selekcji ziemi absolutnie wszystkie apartamenty oferują wspaniałe widoki na Morze Śródziemne, miasto i góry Taurus. Avsallar to elitarny obszar położony zaledwie 20 minut jazdy od centrum Alanyi, między pasmem górskim Taurus a Morzem Śródziemnym. W odległości spaceru cała rozwinięta infrastruktura miasta - restauracje, rynki, apteki, parki. INFRASTRUKT: - pokój zabaw dla dzieci; - podgrzewany kryty basen; - gabinety masażu; - restauracja; - łaźnia turecka; - sala fitness; - centrum SPA; - otwarty parking; - miejsce do grillowania; - park wodny. Euro Residence Avsallar to świetny wybór dla tych, którzy cenią sobie luksusowy styl życia, a jednocześnie prywatną, delikatną rozrywkę. Jeśli marzysz o życiu nad brzegiem Morza Śródziemnego, jest to wspaniały wybór ucieleśniający twoje marzenie! DLACZEGO WSZYSTKO DZIAŁA Z NAMI: - Gwarantujemy bezpieczne transakcje przy pełnym wsparciu prawnym. - Wybierzemy dla Ciebie najlepsze obiecujące przedmioty do inwestycji i życia. - Opowiedzmy ci wszystko o rynku nieruchomości, o życiu w Turcji. - Przeprowadzimy bezpłatną konsultację i zaoszczędzimy czas na znalezieniu odpowiednich opcji i zakupie. - Wybierzemy nieruchomość ZA DARMO. - Pomożemy w przeprowadzce. - Pokażemy obiekt osobiście w Turcji lub online. - Pomożemy uzyskać status rezydenta. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania, zadzwonimy lub napiszemy!