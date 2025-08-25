  1. Realting.com
Mieszkanie w nowym budynku Apartament w Kompleksie z Basenem Blisko Plaży w Mersin Çeşmeli

Erdemli, Turcja
$90,647
26
ID: 27649
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Erdemli

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2023
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    11

Szczegóły zewnętrzne

  • Parking

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Apartament w Odległości Spaceru od Plaży w Çeşmeli

Mersin to jedno z czołowych miast pod względem inwestycji w nieruchomości. Oferuje atrakcyjne opcje zarówno do zamieszkania, jak i na wakacje wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego. Łagodny klimat, długie plaże i głęboko błękitne morze podnoszą jakość życia, a rozwinięta sieć transportowa ułatwia codzienne funkcjonowanie.

Apartament na sprzedaż w Mersin wyróżnia się lokalizacją w odległości spaceru od morza. Znajduje się 300 metrów od lokalnych restauracji, 15 km od centrum handlowego Novacity, 15 km od Szpitala Państwowego w Erdemli, 24 km od Mariny w Mersin, 30 km od centrum handlowego Forum Mersin oraz 88 km od Międzynarodowego Lotniska Çukurova.

Kompleks Sun Maria 1, wybudowany na działce o powierzchni 4 877 m², oferuje nowoczesną i stylową architekturę. W ramach kompleksu dostępne są liczne udogodnienia, takie jak: odkryty basen, otwarty parking, plac zabaw dla dzieci, altana, generator prądu oraz monitoring.

Ten apartament z 2 sypialniami łączy komfort z estetyką. Zawiera starannie dobrane elementy wykończeniowe, takie jak: sufit podwieszany, meble kuchenne pierwszej klasy, szafa wnękowa, szafki łazienkowe, wysokiej jakości blaty kuchenne, stalowe drzwi wejściowe, okna PVC, importowana farba silikonowa, armatura łazienkowa klasy premium, kabina prysznicowa oraz balustrady balkonowe.


Erdemli, Turcja
