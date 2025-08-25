Mieszkanie w nowym budynku Apartament w Kompleksie z Basenem Blisko Plaży w Mersin Çeşmeli

Apartament w Odległości Spaceru od Plaży w Çeşmeli

Mersin to jedno z czołowych miast pod względem inwestycji w nieruchomości. Oferuje atrakcyjne opcje zarówno do zamieszkania, jak i na wakacje wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego. Łagodny klimat, długie plaże i głęboko błękitne morze podnoszą jakość życia, a rozwinięta sieć transportowa ułatwia codzienne funkcjonowanie.

Apartament na sprzedaż w Mersin wyróżnia się lokalizacją w odległości spaceru od morza. Znajduje się 300 metrów od lokalnych restauracji, 15 km od centrum handlowego Novacity, 15 km od Szpitala Państwowego w Erdemli, 24 km od Mariny w Mersin, 30 km od centrum handlowego Forum Mersin oraz 88 km od Międzynarodowego Lotniska Çukurova.

Kompleks Sun Maria 1, wybudowany na działce o powierzchni 4 877 m², oferuje nowoczesną i stylową architekturę. W ramach kompleksu dostępne są liczne udogodnienia, takie jak: odkryty basen, otwarty parking, plac zabaw dla dzieci, altana, generator prądu oraz monitoring.

Ten apartament z 2 sypialniami łączy komfort z estetyką. Zawiera starannie dobrane elementy wykończeniowe, takie jak: sufit podwieszany, meble kuchenne pierwszej klasy, szafa wnękowa, szafki łazienkowe, wysokiej jakości blaty kuchenne, stalowe drzwi wejściowe, okna PVC, importowana farba silikonowa, armatura łazienkowa klasy premium, kabina prysznicowa oraz balustrady balkonowe.

COV-00234