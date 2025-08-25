  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Apartamenty w kompleksie SPA Aqua Marin, 300 metrów od morza.

Mezitli, Turcja
$52,405
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
ID: 27520
Data aktualizacji: 28.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Mezitli

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

    Klasa biznesowa
    2025
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Mieszkania - tańsze niż podobne mieszkania od dewelopera o 18 000 EUR.

► Mieszkania jednopokojowe (1+1) na 2. piętrze - 45 000 EUR od dewelopera 63 000 EUR
► Mieszkania dwupokojowe (2+1) na 5. piętrze - 76 000 EUR z widokiem na morze od dewelopera 91 000 EUR.

Nasz projekt z infrastrukturą hotelu 5* będzie zlokalizowany 300 metrów od morza, w jednej z najatrakcyjniejszych części naszego regionu - na osiedlu Tomuk.

Kompleks mieszkaniowy będzie składał się z jednego 15-piętrowego bloku.

Wszystkie mieszkania będą wykończone pod klucz, z zabudową kuchenną, meblami w łazience, w pełni wyposażonymi toaletami, drzwiami wewnętrznymi itp.

Wszystkie niezbędne instytucje, takie jak przychodnia, bank, szkoła, dworzec autobusowy itp., znajdują się w zasięgu spaceru.

Termin oddania: III kwartał 2025 r.

Rozkład mieszkań:

  • Powierzchnia mieszkań jednopokojowych (1+1) - 65 m²
  • Powierzchnia mieszkań dwupokojowych (2+1) - 120 m²

Infrastruktura:

  • Basen zewnętrzny
  • Zjeżdżalnie wodne
  • Sauna
  • Łaźnia turecka
  • Siłownia
  • Altany
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Boisko do koszykówki
  • Parking
  • Agregat prądotwórczy
  • Ochrona 24/7
  • Zagospodarowany teren kompleksu

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat projektu, prosimy o kontakt telefoniczny/napisy.

Lokalizacja na mapie

Mezitli, Turcja

