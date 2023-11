New residence with swimming pools, restaurants and an equestrian club, Mersin, Turkey

Yesilkoey, Turcja

od €113,000

54–68 m² 2

Poddaj się: 2025

Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Love Collection to nowy luksusowy kompleks mieszkaniowy z własną plażą w okolicy Lara. Wyjątkowość tego projektu polega na tym, że obejmuje on szeroki wybór układów mieszkań, niektóre apartamenty mają prywatne tarasy z własnym basenem, a także apartamenty z własnym ogrodem i pływaniem Udogodnienia: - Lobby - Recepcja; - Parking kryty; - Uniwersalna ładowarka do pojazdów elektrycznych; - Odkryty basen ( dorośli i dzieci ); - Kryty basen; - Spa ( Łaźnia turecka, sauna, fitness, łaźnia parowa, sala solna, gabinety masażu i sala spa Vip ); - place zabaw; - plac zabaw dla dzieci; - Bezpłatny wstęp na plażę ( Karta VIP ); - Bezpłatny transfer ( na plażę, na lotnisko i centra handlowe ); - Bezpieczeństwo i nadzór wideo. Odległość do ważnych obiektów: - 500 m. Na lotnisko; - 4 km. do centrów handlowych ( Mall Of, Deepo, Agora i Ikea ); - 3,5 km do plaży Lara. Zadzwoń lub napisz do nas, a my powiemy Ci więcej o obiekcie lub wybierzesz nieruchomość na Twoje zapytanie! Koszt wyboru ponosi tylko programista!