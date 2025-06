Kompleks mieszkalny LAVINYA QUEEN

Nowa budowa w Mersin, Tomiuk

Dwa bloki na 13 piętrach (podziemny parking, zero piętra + 13 pięter)

Apartamenty 1 + 1 i 2 + 1

Obszary 1 + 1 - 75 m2 brutto, 49 m2 netto

Obszary 2 + 1 - 120 m2 brutto, 85 m2 netto

Rozpoczęcie budowy - 30.06.2022

Koniec budowy - 30.05.2024

Odległość od morza - 450 metrów



Odległość do centrum Erdemli - 7 km

Klinika rodzinna - 1000m

Bazaar, Migros Supermarket - 70 m

Szkoła podstawowa - 100m

Restauracja - 50m

Piekarnia - 50m

Wszystkie apartamenty będą mieć inteligentny system domu

Między mieszkaniami będzie dźwiękoszczelność.

Na podłodze 2 windy, 2 schody

Blok A - 5 apartamentów na podłodze

Blok B - 6 apartamentów na podłodze

Cena 1 + 1 od 83 000 euro

Cena 2 + 1 od 116,500 euro

40% pierwsza płatność, 16 miesięcy rata

Charakterystyka apartamentu

Klimatyzacja

Rozcieńczanie ogrzewania

Perspektywa zgazowania

Używa się pumeksu odpornego na działanie ciepła.

Inteligentny system windySzczegóły apartamentu: Pułap zawieszenia

Szafy kuchenne MDF z kamiennym blatem

Szafa w korytarzu

Szafa szafy

Szafki łazienkowe

Stalowe drzwi zewnętrzne

Podwójne szkło pvc z funkcją szkła termicznego

Ściany malowane farbą wodoodporną

W łazienkach znajdują się kabiny prysznicowe, umywalka HILTON, ceramiczne pokrycia ścienne i oprawy

Kabina prysznicowa I klasa

Piętro w pomieszczeniach mieszkalnych - laminat - 8 mm., w jednostce sanitarnej, balkony i korytarz - płytkiInfrastruktura kompleksu: Generator

Ochrona.

Nadzór wideo

Parking samochodowy jest otwarty

Parking podziemny

Parking dla rowerów

Basen

Otwarty basen

Basen dla dzieci

Aquapark

Plac zabaw otwarty

Pokój zabaw dla dzieci

Piaskowiec

boisko do koszykówki

Strefa grillowania

Chłopi

Fitness plac zabaw na zewnątrz

Spacery

Projekt krajobrazu

Kort tenisowy

Halam (2 jednostki)

Sauna (2 jednostki)

Szok

Kryty pokój fitness

Tenis stołowy

bilard