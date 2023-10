SAN MARIA SEASON

Mahmutlar, Turcja

od €139,000

Poddaj się: 2023

Kompleks mieszkaniowy unikalny pod względem architektonicznym, którego nieruchomości będą spełniać nowoczesne standardy, z samowystarczalną infrastrukturą wewnętrzną, znajduje się w najpopularniejszym centrum turystycznym Alanyi w regionie Mahmutlar. Odległość do wybrzeża Morza Śródziemnego wynosi 600 metrów ( około 9 minut spacerem ). 150 metrów od rezydencji znajduje się sobotni rynek, a ponieważ jest to centrum Mahmutlar, a następnie w odległości spaceru cała niezbędna infrastruktura obszaru – to wszelkiego rodzaju sklepy, supermarkety, sklepy warzywne i mięsne, piekarnie, oddziały banków, apteki, instytucje medyczne. Projekt składa się z jednego 12-piętrowego bloku ze 120 mieszkaniami o różnych układach. Wybór obejmuje: 1 + 1, 2 + 1, 4 + 1, 5 + 1 o powierzchni od 49 do 209 m2. Wszystkie apartamenty zostaną wynajęte z całkowicie czystą dekoracją, wbudowanymi meblami kuchennymi i wyposażonymi łazienkami, również wliczone w cenę: stalowe drzwi wejściowe, wysokiej jakości drzwi wewnętrzne, lampy LED i punktowe na suficie, podwójnie oszklone płytki porcelanowe na podłodze, okna i drzwi balkonowe z podwójnymi szybami, wideodomofon i centralny system satelitarny. Uruchomienie kompleksu planowane jest na marzec 2023 r. Na etapie budowy istnieje nieoprocentowany plan ratalny, początkowy wkład w wysokości 40% kosztów. Obecnie nie ma wielu kompleksów mieszkalnych, które łączą wygodę, komfort i dobrą cenę. Ten zakup zadowoli Cię przemyślanymi szczegółami i że płynność – nie jest bardzo ważna. Wynika z tego, że obiekt jest opłacalny zarówno dla wygodnego życia, jak i dla wynajmu.