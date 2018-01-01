Four bedroom flats in complex with swimming pool and parking, Mersin, Turkey

Mahmutlar, Turcja
Poddaj się: 2023
KURT SUITE 20 Kargicak Жилой комплекс в районе Каргыджак
Мы рады представить вам новый жилой комплекс в Районе Каргыджак. Всего 400 м отделяет дом от ласкового Средиземного моря и чистейшего пляжа.
Рядом с домом открылся супермаркет Мигрос, кафе CupStore и продолжают открываться новые заведения. В 300 м от дома проходит еженедельный фермерский рынок.
Набережная, в районе нашего Suit 20, имеет широкий галекдный пляж без плит, парковую зону с бескдками. По пляжу свободно гуляют павлины.
Инфраструктура жилого комплекса состоит из:
Бассейн ( 70 кв.м. )
Детская площадка
Фитнес зал
Сауна
Паровая комната
Джакузи
Душевые, раздевалки, санузлы
Беседка
Парковка на территории
Растояния:
450 mm – до моря
1,5 км — поликлиника
25 км – до аэропорта Газипаши
6 км – госпиталь
15 км – центр Алании
450 m – автобусная остановка
1,5 км – до школы
250 mm — супермаркет
Квартира 1 + 1:
Кухня-гостиная американского типа: 19.00 m2
Спальня: 10,00 m2
Ванная комната: 4,00 m2
Балкон: 6,10 m2
Общая площадь: 39 M2 ( Брутто площадь 44 кв.м. )
Квартира-дуплекс 2 + 1
Кухня-гостиная американского типа: 25,00 m2 — 30,00 m2
Спальня 1: 10,50 m2 — 11,50 m2
Спальня 2: 12,00 m2 — 13,50 m2
Ванная комната: 4,00 m2
Ванная комната: 3,90 m2
Холл: 3,00 m2
Балкон: 6,10 m2 — 6,60 m2
Балкон 2: 6,00 m2
Дуплекс No: 16 — 72,70 m2 / площадь брутто 100,00 M2
Дуплекс No: 17 — 74,00 m2 / площадь брутто 100,00 M2
Дуплекс No: 18 — 80,30 m2 / площадь брутто 100,00 M2
Дуплекс No: 19 — 74,00 m2 / площадь брутто 100,00 M2
Технические характеристики:
Толщина внутренних стен: 13 cm
Толщина внешних стен: 23 cm
Бетон: C30-C25
Крыша: теплоизоляция, натуральная черепица
Гидроизоляция всех полов здания ( ванные комнаты и балконы )
Металлопластиковые стеклопакеты
Мебель и двери лакированные 1-го класса с акриловым окрашиванием
Начало строительства: июнь 2022
Дата ввода в эксплуатацию: Июль 2023
План оплаты:
Первоначальный взнос:% 50
Скидка при оплате 100%: 3% от цены квартиры