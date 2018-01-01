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Four bedroom flats in complex with swimming pool and parking, Mersin, Turkey

Toroslar, Turcja
od
€97,000
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8
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O kompleksie

Projekt to kompleks mieszkaniowy z różnymi apartamentami i terenami rekreacyjnymi: basen, altanki, boiska sportowe itp.

Inwestycja posiada 5 mieszkań na każdym piętrze. Jeden blok składa się z 14 pięter. Mieszkania z 3 sypialniami.

Cechy mieszkań

Funkcje:

  • Sufit podwieszany
  • Zestaw kuchenny
  • Szafa w przedpokoju
  • Meble w łazience
  • Drzwi wzmocnione stalą
  • Okna z podwójnymi szybami
  • Ściany pomalowane farbą wodoodporną
  • Armatura sanitarna klasy 1
  • Kabina prysznicowa klasy 1
Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Mersin to duży ośrodek regionalny położony w południowo-wschodniej Turcji, nad brzegiem Morza Śródziemnego, 11. co do wielkości miasto w Turcji pod względem liczby ludności (ok. 2 mln osób). Jest to ośrodek przemysłowy i największe nadmorskie miasto w Turcji, z linią brzegową o długości 321 km. Łączy w sobie piękne miejsca na wakacje na plaży i zanurzenie się w harmonii z naturą.

Lokalizacja nowego budynku
Toroslar, Turcja

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Four bedroom flats in complex with swimming pool and parking, Mersin, Turkey
Toroslar, Turcja
od
€97,000
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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