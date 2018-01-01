Four bedroom flats in complex with swimming pool and parking, Mersin, Turkey

Mahmutlar, Turcja

od €155,900

Poddaj się: 2023

KURT SUITE 20 Kargicak Жилой комплекс в районе Каргыджак Мы рады представить вам новый жилой комплекс в Районе Каргыджак. Всего 400 м отделяет дом от ласкового Средиземного моря и чистейшего пляжа. Рядом с домом открылся супермаркет Мигрос, кафе CupStore и продолжают открываться новые заведения. В 300 м от дома проходит еженедельный фермерский рынок. Набережная, в районе нашего Suit 20, имеет широкий галекдный пляж без плит, парковую зону с бескдками. По пляжу свободно гуляют павлины. Инфраструктура жилого комплекса состоит из: Бассейн ( 70 кв.м. ) Детская площадка Фитнес зал Сауна Паровая комната Джакузи Душевые, раздевалки, санузлы Беседка Парковка на территории Растояния: 450 mm – до моря 1,5 км — поликлиника 25 км – до аэропорта Газипаши 6 км – госпиталь 15 км – центр Алании 450 m – автобусная остановка 1,5 км – до школы 250 mm — супермаркет Квартира 1 + 1: Кухня-гостиная американского типа: 19.00 m2 Спальня: 10,00 m2 Ванная комната: 4,00 m2 Балкон: 6,10 m2 Общая площадь: 39 M2 ( Брутто площадь 44 кв.м. ) Квартира-дуплекс 2 + 1 Кухня-гостиная американского типа: 25,00 m2 — 30,00 m2 Спальня 1: 10,50 m2 — 11,50 m2 Спальня 2: 12,00 m2 — 13,50 m2 Ванная комната: 4,00 m2 Ванная комната: 3,90 m2 Холл: 3,00 m2 Балкон: 6,10 m2 — 6,60 m2 Балкон 2: 6,00 m2 Дуплекс No: 16 — 72,70 m2 / площадь брутто 100,00 M2 Дуплекс No: 17 — 74,00 m2 / площадь брутто 100,00 M2 Дуплекс No: 18 — 80,30 m2 / площадь брутто 100,00 M2 Дуплекс No: 19 — 74,00 m2 / площадь брутто 100,00 M2 Технические характеристики: Толщина внутренних стен: 13 cm Толщина внешних стен: 23 cm Бетон: C30-C25 Крыша: теплоизоляция, натуральная черепица Гидроизоляция всех полов здания ( ванные комнаты и балконы ) Металлопластиковые стеклопакеты Мебель и двери лакированные 1-го класса с акриловым окрашиванием Начало строительства: июнь 2022 Дата ввода в эксплуатацию: Июль 2023 План оплаты: Первоначальный взнос:% 50 Скидка при оплате 100%: 3% от цены квартиры