Residential complex with water park, swimming pool and sports grounds, 700 metres to the sea, Mersin, Turkey

Toroslar, Turcja

od €77,000

Projekt to kompleks mieszkaniowy z różnymi apartamentami i terenami rekreacyjnymi: basenem, altankami itp. Na terenie kompleksu znajduje się budynek z apartamentami 1-2 pokojowymi. Cechy mieszkań Funkcje: Sufit podwieszany Szafy kuchenne Szafa Szafki łazienkowe Lat kuchenny Podwójne szyby do okien PCV Ściany pomalowane są farbą wodoodporną. Wyroby sanitarne pierwszej klasy Kabina prysznicowa pierwszej klasy Parkiet na pióro i wpust 8 mm Nowoczesne drzwi wewnętrzne Lokalizacja i pobliska infrastruktura Mersin to duży ośrodek regionalny położony w południowo-wschodniej Turcji, nad brzegiem Morza Śródziemnego, 11. co do wielkości miasto w Turcji pod względem liczby ludności (ok. 2 mln osób). Jest to ośrodek przemysłowy i największe nadmorskie miasto w Turcji, z linią brzegową o długości 321 km. Łączy w sobie piękne miejsca na wakacje na plaży i zanurzenie się w harmonii z naturą. Dzielnica Erdemli to jeden z najbardziej obiecujących obszarów Mersin z infrastrukturą miejską, turystyczną atmosferą i luksusowymi plażami, a także wieloma nowoczesnymi nowymi budynkami i kompleksami mieszkaniowymi. W samym centrum Erdemli znajduje się szeroka promenada z plażami oraz dużą liczbą kawiarni i restauracji z widokiem na morze.