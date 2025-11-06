Kompleks mieszkalny Apartamenty w kompleksie Sun Maria Beach, 350 metrów od morza.

Kawalerki i apartamenty z jedną sypialnią (1+1) w kompleksie Sun Maria Beach, 350 metrów od morza.

Nowoczesny kompleks mieszkaniowy składający się z jednego 10-piętrowego bloku w dzielnicy Erdemli.

Wszystkie apartamenty będą oddane pod klucz, z gotowymi meblami, zabudowanymi kuchniami, w pełni wyposażonymi łazienkami, drzwiami wewnętrznymi itp.

Dzielnica Erdemli dynamicznie się rozwija, zapełniając się najnowszymi kompleksami i przyciągając coraz więcej inwestorów. Oferuje szeroką linię brzegową, pobliskie parki i promenady oraz sklepy i supermarkety w zasięgu spaceru.

Termin zakończenia: IV kwartał 2025 r.

Układy mieszkań:

Kawalerki (0+1) 45 m² od 33 000 EUR

Apartamenty jednopokojowe (1+1) 65 m² od 47 000 EUR

Infrastruktura:

Basen zewnętrzny

Zjeżdżalnie wodne

Sauna

Łaźnia turecka

Siłownia

Altany

Miejsce do grillowania

Plac zabaw dla dzieci

Parking

Generator prądu

Monitoring 24/7

Ochrona 24/7

Zagospodarowany teren

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.