  2. Turcja
  3. Erdemli
  Apartamenty w kompleksie Sun Maria Beach, 350 metrów od morza.

Kompleks mieszkalny Apartamenty w kompleksie Sun Maria Beach, 350 metrów od morza.

Erdemli, Turcja
$38,301
7
ID: 32883
Data aktualizacji: 17.11.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Erdemli

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Kawalerki i apartamenty z jedną sypialnią (1+1) w kompleksie Sun Maria Beach, 350 metrów od morza.

Nowoczesny kompleks mieszkaniowy składający się z jednego 10-piętrowego bloku w dzielnicy Erdemli.

Wszystkie apartamenty będą oddane pod klucz, z gotowymi meblami, zabudowanymi kuchniami, w pełni wyposażonymi łazienkami, drzwiami wewnętrznymi itp.

Dzielnica Erdemli dynamicznie się rozwija, zapełniając się najnowszymi kompleksami i przyciągając coraz więcej inwestorów. Oferuje szeroką linię brzegową, pobliskie parki i promenady oraz sklepy i supermarkety w zasięgu spaceru.

Termin zakończenia: IV kwartał 2025 r.

Układy mieszkań:

  • Kawalerki (0+1) 45 m² od 33 000 EUR
  • Apartamenty jednopokojowe (1+1) 65 m² od 47 000 EUR

Infrastruktura:

  • Basen zewnętrzny
  • Zjeżdżalnie wodne
  • Sauna
  • Łaźnia turecka
  • Siłownia
  • Altany
  • Miejsce do grillowania
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Parking
  • Generator prądu
  • Monitoring 24/7
  • Ochrona 24/7
  • Zagospodarowany teren

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

