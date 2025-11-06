Kompleks mieszkalny Apartamenty w kompleksie Sun Maria Beach, 350 metrów od morza.

Kawalerki i apartamenty z jedną sypialnią (1+1) w kompleksie Sun Maria Beach, 350 metrów od morza.
Nowoczesny kompleks mieszkaniowy składający się z jednego 10-piętrowego bloku w dzielnicy Erdemli.
Wszystkie apartamenty będą oddane pod klucz, z gotowymi meblami, zabudowanymi kuchniami, w pełni wyposażonymi łazienkami, drzwiami wewnętrznymi itp.
Dzielnica Erdemli dynamicznie się rozwija, zapełniając się najnowszymi kompleksami i przyciągając coraz więcej inwestorów. Oferuje szeroką linię brzegową, pobliskie parki i promenady oraz sklepy i supermarkety w zasięgu spaceru.
Termin zakończenia: IV kwartał 2025 r.
Układy mieszkań:
Infrastruktura:
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.