Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty nad Morzem z Panoramicznym Widokiem na Morze w Mersin

Erdemli, Turcja
od
$153,040
25
ID: 27898
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Erdemli

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    2025
  • Liczba kondygnacji
    5

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Winda

O kompleksie

Apartamenty w Projekcie z Własnym Molo w Korzystnej Lokalizacji w Erdemli Mersin

Mersin to metropolia na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Jest rozwinięta pod względem turystycznym, rolniczym i przemysłowym. Mersin ma jedną z najdłuższych linii brzegowych i portów o największym wolumenie biznesowym w Europie. Pozwala miło spędzić czas z bliskimi, dzięki czystemu i umiarkowanie słonemu morzu, długim nadmorskim ścieżkom spacerowym, wyjątkowym zatoczkom, gruntom ornym, lokalom rozrywkowym, galeriom handlowym i restauracjom z różnych kuchni świata.

Mersin pozyskał swoich inwestorów zajmując pierwsze miejsce pod względem wzrostu wartości w Europie. W nadchodzących latach będzie nadal pozyskiwać inwestorów i tworzyć nowe możliwości zatrudnienia, nie tracąc dynamiki wraz z otwarciem lotniska Çukurova, drugiego co do wielkości lotniska w Turcji. Lotnisko będzie obsługiwać bezpośrednie loty do Europy i Rosji.

Ponadto tereny posiadające licencję turystyczną i 6 zorganizowanych stref przemysłowych sprawiają, że inwestowanie i życie w Mersin są jeszcze bardziej atrakcyjne. Ayaş to jeden z regionów, który otrzymał tytuł Błękitnej Flagi w Mersin i sąsiaduje z Kızkalesi (Zamkiem Morskim).

Apartamenty na sprzedaż w Mersin znajdują się 10 m od plaży, 36 m od głównej drogi, 360 m od supermarketu, 400 m od nadmorskich restauracji i centrów rozrywki, 1,5 km od nadmorskich pól kempingowych i ścieżki spacerowej, 7 km od Kızkalesi ( Zamek Morski), 15 km od centrum Erdemli, 30 km od drogi łączącej z autostradą, 46,4 km od przystani Mersin, 48,5 km od centrum handlowego Forum Mersin, 53 km od stacji kolejowej Mersin, 80 km od Elektrowni Jądrowej Akkuyu i 119 km z lotniska w Adanie.

5-kondygnacyjny projekt ma powierzchnię 1534 m². Oferuje opcje apartamentów 1+1 i 2+1. Projekt posiada zaplecze socjalne, które podniesie standard życia, takie jak ogólnodostępny odkryty basen, wspólny taras, część wypoczynkowa w ogrodzie, własna plaża, plac zabaw dla dzieci i generator. Apartamenty mają widok na morze.


ICX-00016

Lokalizacja na mapie

Erdemli, Turcja
