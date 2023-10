SUN MARIA HOLIDAY

Ruokolahti, Finlandia

od €189,000

Poddaj się: 2024

Przedstawiamy Państwu nowy kompleks z własną infrastrukturą, położony w centrum Alanyi, w pobliżu najsłynniejszej plaży Kleopatry. Odległość do plaży Kleopatra — wynosi tylko 450 metrów. Rezydencja to dwa pięciopiętrowe budynki z własnym zamkniętym terytorium i doskonałą infrastrukturą społeczną. Kompleks znajduje się 2 km od centrum miasta, centrów handlowych, agencji rządowych i miejsc rozrywki. Każda część naszego projektu zostanie zaprojektowana dla wygody i szczęścia naszych drogich klientów. Zajęte terytorium rezydencji wyniesie 2746 m2. Data rozpoczęcia — 30.12.2022 Data zakończenia budowy — 30.06.2024 Układy mieszkań: Apartamenty z jedną sypialnią 1 + 1, o powierzchni 67 m Apartamenty trzypokojowe 2 + 1, o powierzchni 81 m2 Dwupoziomowe trzypokojowe penthouse 2 + 1, o powierzchni 126 m2 Dwupoziomowe pięciopokojowe penthouse'y 4 + 1, o powierzchni 212 m2 Informacje o apartamencie: Sprzątanie Łazienka jest w pełni wyposażona w hydraulikę i prysznic Sufity zawieszenia Nowoczesne drzwi wewnętrzne Nowy kompleks 450 m od plaży Kleopatry Alanyi zostanie wyposażony w kompletną infrastrukturę, zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną. Wszystkie apartamenty z czystą dekoracją, łazienkami i wyposażoną kuchnią. Złożona infrastruktura: Basen odkryty Basen dla dzieci Park wodny Bar przy basenie Jacuzzi Pokój do masażu Sauna Centrum fitness Tenis stołowy Salon Plac zabaw Pokój zabaw dla dzieci Miejsce do grillowania Concierge Bezpieczeństwo 24/7 Nadzór wideo 24/7 Otwarty parking Parking dla rowerów Windy Generator O obszarze: Alanya – to niesamowite miasto, które urzeka swoim pięknem, komfortem i wspaniałą przyrodą. Daje swoim mieszkańcom przepis na proste szczęście – morze, słońce, łagodny klimat i dobrą wolę. Jest to świetna opcja dla tych, którzy cenią wysokiej jakości usługi, zadbane plaże i intensywne życie w centrum miasta! Kupując nieruchomości w Alanyi, masz możliwość korzystania ze wszystkich zalet regionu centralnego, a jednocześnie pozostawania blisko natury. Szczególną uwagę należy zwrócić na plaże miasta. Plaża Kleopatry zaczyna się przy wejściu do miasta. Jest uważana za jedną z najlepszych plaż na wybrzeżu. Szeroka piaszczysta linia z dobrze wyposażonym terytorium, leżakami, parasolami, atrakcjami wodnymi, kawiarniami i wszystkimi udogodnieniami.