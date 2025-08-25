  1. Realting.com
Mieszkanie w nowym budynku Gotowe do Zamieszkania Apartamenty z Widokiem na Morze w Tece, Mersin

Mezitli, Turcja
od
$93,001
;
24
ID: 27618
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Mezitli

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  Rok realizacji
    2025
  Liczba kondygnacji
    15

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Nowe Apartamenty z Unikalnym Widokiem na Morze, Zaledwie 200 m od Plaży w Tece, Mersin

Apartamenty na sprzedaż w Mersin znajdują się w Tece, tylko 200 m od plaży, w stylowym kompleksie mieszkaniowym składającym się z dwóch bloków. Znany jako perła Morza Śródziemnego, Mersin stał się w ostatnich latach jednym z wiodących miast nadmorskich w Turcji dzięki dużym inwestycjom. Dzielnica Tece, będąca częścią Mezitli, to tętniące życiem centrum mieszkalne przyciągające duże zainteresowanie zarówno lokalnych, jak i zagranicznych inwestorów. Dzięki doskonałemu klimatowi, morzu, historycznej zabudowie, naturalnemu pięknu i przystępnym cenom nieruchomości, Mersin wyróżnia się jako jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc w Turcji.

Apartamenty na sprzedaż w Mersin znajdują się w odległości spaceru od morza, targów i codziennych udogodnień. Lokalizacja apartamentów jest bardzo korzystna: 200 m do plaży, 1 km do połączenia z autostradą Çeşmeli, 8 km do centrum handlowego Soli Center Mall, 14 km do Sayapark Mall, 15 km do mariny Mersin, 17 km do Forum Mall oraz 89 km do międzynarodowego lotniska Çukurova.

Gotowe do zamieszkania apartamenty w Tece znajdują się w kompleksie mieszkaniowym składającym się z 2 bloków. Projekt obejmuje szereg udogodnień społecznych, takich jak parking na zewnątrz, winda, basen, plac zabaw dla dzieci i pergole.

Apartamenty 1- i 2-pokojowe posiadają salon, kuchnię w aneksie, łazienkę, garderobę oraz balkon. Zbudowane z materiałów najwyższej jakości, wyposażone są w wykończenia najwyższej klasy. Detale wnętrza obejmują sufity podwieszane, szafki kuchenne, garderoby, szafki łazienkowe, blaty kuchenne, stalowe drzwi wejściowe, pierwszorzędną armaturę łazienkową, wysokiej jakości kabiny prysznicowe oraz podłogi z parkietu o grubości 10 mm z szerokimi fugami.


COV-00243

Lokalizacja na mapie

Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa
Kwota pożyczki
Terminy
{{ paymentPerMonth }} USD
