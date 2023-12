Residential complex with swimming pool and water park, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey

Projekt to kompleks mieszkaniowy z różnymi apartamentami i terenami rekreacyjnymi: basen z aquaparkiem, altanki, boisko do koszykówki, ścieżki spacerowe, ochrona, łaźnia turecka, sauna itp.

Kompleks składa się z jednego budynku ze studiami i apartamentami z 1 sypialnią.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Mersin to duży ośrodek regionalny położony w południowo-wschodniej Turcji, nad brzegiem Morza Śródziemnego, 11. co do wielkości miasto w Turcji pod względem liczby ludności (ok. 2 mln osób). Jest to ośrodek przemysłowy i największe nadmorskie miasto w Turcji, z linią brzegową o długości 321 km. Łączy w sobie piękne miejsca na wakacje na plaży i zanurzenie się w harmonii z naturą.