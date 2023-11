Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey

Mahmutlar, Turcja

od €400,000

29–180 m² 3

Poddaj się: 2023

Yekta BLUE IV Residence – to świetna okazja, aby przeżyć 7 minut spacerem od morza i 5 minut od centrum Mahmutlar. Kompleks mieszkaniowy klasy komfortu z nowoczesną architekturą, modnym wystrojem wewnętrznych przestrzeni i przemyślanym układem mieszkań. Projekt jest realizowany w malowniczej okolicy w obszarze Mahmutlar — w pobliżu morza. Lokalizacja jest odpowiednia zarówno dla niespiesznego życia na tle zieleni i otwartego nieba, jak i dla aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach w mieście - 5 minut spacerem od centrum Mahmutlar. Nowoczesny wygląd domu organicznie wpasowuje się w nowoczesną infrastrukturę miejską. Yekta BLUE 4 Residence oferuje duży zamknięty teren z malowniczym ogrodem, boiskami dla dzieci i sportu, alejkami spacerowymi z miejscami do rekreacji, miejscem do grillowania, letnim basenem z leżakiem. Budynek na parterze będzie miał miejsce do relaksu, rozrywki i komunikacji: kryty basen, łaźnia turecka, sauna, rzymska łaźnia parowa, sala fitness, pokój zabaw dla dzieci, przytulne lobby z tapicerowanymi meblami i telewizorem. Wszystkie apartamenty zostaną wynajęte z pełnym wykończeniem, zestawem kuchennym oraz w pełni wyposażonymi łazienkami. Panoramiczne oszklenie. Indywidualny system grzewczy. W odległości spaceru od kompleksu znajdują się różne sklepy, kawiarnie, duży supermarket Migros, sobotni targ, poczta, wiele banków i apteka. Zadzwoń lub napisz, jeśli marzysz o życiu nad morzem, a kupowanie nieruchomości jest opłacalne!