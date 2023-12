Residential complex with swimming pool, 900 metres to the sea, Mersin, Turkey

Karakocali, Turcja

od €181,000

Tosmur znajduje się we wschodniej części Alanyi, w pobliżu znajdują się zarówno Oba, jak i Kestel. Obszar ten znajduje się 35 km od lotniska Gazipasha, dzięki czemu można do niego dotrzeć bez żadnych problemów. W Tosmur znajduje się główna plaża – Tosmur Beach, jest wystarczająco duża i gotowa na przyjęcie całkiem sporo wczasowiczów, a ponadto jest dobrze wyposażona. Dobrze jest odpocząć z całą rodziną. Dla dzieci wejście do morza jest bardzo wygodne — prawie nie ma kamieni i stopniowej głębokości. Niedaleko plaży znajduje się rzeka Dim – Herbata, w której opcje wypoczynku rodzinnego są pełne różnorodności. W kawiarni jest wszystko do uprawiania sportów ekstremalnych i spokojnej rozrywki. Apartament z 2 sypialniami i duży salon znajdują się zaledwie 500 m od morza. Przemyślany układ mieszkania stworzy najbardziej komfortowe warunki dla przyszłych mieszkańców. Ten obiekt jest gotowy do życia i nie wymaga żadnych dodatkowych inwestycji. Mieszkanie jest w pełni wyposażone w sprzęt AGD i meble tapicerowane, które pozostają dla kupującego. Okna z tworzywa sztucznego. Ogrzewanie podłogi całego mieszkania. Istnieją 2 balkony i 2 łazienki. Balkon wychodzi na podwórko. Kompleks zapewnia wszelkiego rodzaju rekreacyjny wypoczynek dla rodzin z dziećmi i młodzieżą. Basen dla dorosłych i dzieci osobno, który jest również ogrzewany, zjeżdżalnia wodna, mini-narzędzie. Wewnątrz budynku na parterze znajduje się sauna i jacuzzi. Można tam również znaleźć salę fitness, bilard, tenis stołowy i rzutki. Zapewnił także miejsce do grillowania i pergolę na różne imprezy świąteczne. Jednym słowem, rozważane są wszystkie warunki aktywnego i nasyconego życia o każdej porze roku. Jest parking. Hol ma dostęp do Wi-Fi. Ważnym aspektem komfortowego życia jest dostępność przedszkolnych i szkolnych instytucji edukacyjnych, barów, restauracji, transportu publicznego. W pobliżu kompleksu mieszkalnego znajdują się sklepy spożywcze, supermarkety, aw odległości spaceru znajdują się kliniki, apteki i park —, wszystko, co jest niezbędne do wygodnego życia. Nadaje się do VNZH. - basen -fitness -sauna - tenis stołowy - koszykówka - plac zabaw dla dzieci - miejsce do grillowania z altanami - zamknięty dziedziniec - winda - concierge