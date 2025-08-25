  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Erdemli
  4. Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty nad Morzem z Panoramicznym Widokiem na Morze w Mersin

Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty nad Morzem z Panoramicznym Widokiem na Morze w Mersin

Erdemli, Turcja
od
$164,812
;
25
Zostawić wniosek
ID: 27899
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Erdemli

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    5

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Winda

O kompleksie

Apartamenty w Projekcie z Własnym Molo w Korzystnej Lokalizacji w Erdemli Mersin

Mersin to metropolia na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Jest rozwinięta pod względem turystycznym, rolniczym i przemysłowym. Mersin ma jedną z najdłuższych linii brzegowych i portów o największym wolumenie biznesowym w Europie. Pozwala miło spędzić czas z bliskimi, dzięki czystemu i umiarkowanie słonemu morzu, długim nadmorskim ścieżkom spacerowym, wyjątkowym zatoczkom, gruntom ornym, lokalom rozrywkowym, galeriom handlowym i restauracjom z różnych kuchni świata.

Mersin pozyskał swoich inwestorów zajmując pierwsze miejsce pod względem wzrostu wartości w Europie. W nadchodzących latach będzie nadal pozyskiwać inwestorów i tworzyć nowe możliwości zatrudnienia, nie tracąc dynamiki wraz z otwarciem lotniska Çukurova, drugiego co do wielkości lotniska w Turcji. Lotnisko będzie obsługiwać bezpośrednie loty do Europy i Rosji.

Ponadto tereny posiadające licencję turystyczną i 6 zorganizowanych stref przemysłowych sprawiają, że inwestowanie i życie w Mersin są jeszcze bardziej atrakcyjne. Ayaş to jeden z regionów, który otrzymał tytuł Błękitnej Flagi w Mersin i sąsiaduje z Kızkalesi (Zamkiem Morskim).

Apartamenty na sprzedaż w Mersin znajdują się 10 m od plaży, 36 m od głównej drogi, 360 m od supermarketu, 400 m od nadmorskich restauracji i centrów rozrywki, 1,5 km od nadmorskich pól kempingowych i ścieżki spacerowej, 7 km od Kızkalesi ( Zamek Morski), 15 km od centrum Erdemli, 30 km od drogi łączącej z autostradą, 46,4 km od przystani Mersin, 48,5 km od centrum handlowego Forum Mersin, 53 km od stacji kolejowej Mersin, 80 km od Elektrowni Jądrowej Akkuyu i 119 km z lotniska w Adanie.

5-kondygnacyjny projekt ma powierzchnię 1534 m². Oferuje opcje apartamentów 1+1 i 2+1. Projekt posiada zaplecze socjalne, które podniesie standard życia, takie jak ogólnodostępny odkryty basen, wspólny taras, część wypoczynkowa w ogrodzie, własna plaża, plac zabaw dla dzieci i generator. Apartamenty mają widok na morze.


ICX-00016

Lokalizacja na mapie

Erdemli, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy The Seascape Collection
Okurcalar, Turcja
od
$102,024
Dzielnica mieszkaniowa Apartment for sale in Avsallar
Alanya, Turcja
od
$138,805
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$3,79M
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a spa complex, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$93,220
Dzielnica mieszkaniowa Furnished 1+1 apartment with sea view in Yenisey Residence complex.
Mahmutlar, Turcja
od
$140,432
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty nad Morzem z Panoramicznym Widokiem na Morze w Mersin
Erdemli, Turcja
od
$164,812
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, security and a tennis court close to the sea, Demirtaş, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, security and a tennis court close to the sea, Demirtaş, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, security and a tennis court close to the sea, Demirtaş, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, security and a tennis court close to the sea, Demirtaş, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, security and a tennis court close to the sea, Demirtaş, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, security and a tennis court close to the sea, Demirtaş, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, security and a tennis court close to the sea, Demirtaş, Turkey
Osmangazi, Turcja
od
$279,659
W rezydencji znajdują się baseny dla dzieci i dorosłych, łaźnia turecka, sauna i pokój masażu, barbecue i gazeboes, siłownia, mini klub, kort tenisowy, parking, bezprzewodowy Internet, ochrona.Zakończenie - listopad, 30, 2025 r.Cechy mieszkania Centralny system satelitarnyInternetOkna PVC z …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Kagithane Istanbul Apartments Compound
Apartamentowiec Kagithane Istanbul Apartments Compound
Apartamentowiec Kagithane Istanbul Apartments Compound
Apartamentowiec Kagithane Istanbul Apartments Compound
Apartamentowiec Kagithane Istanbul Apartments Compound
Pokaż wszystko Apartamentowiec Kagithane Istanbul Apartments Compound
Apartamentowiec Kagithane Istanbul Apartments Compound
Sariyer, Turcja
od
$513,667
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Położenie geograficzne jest bliskie życiu biznesowemu w centrum miasta i nadaje się do rozrywki dla rodziny w pobliżu największych centrów handlowych w Stambule. Bogate i zróżnicowane pomieszczenia socjalne odpowiednie dla wszystkich członków rodzin…
Agencja
Binaa Investment
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Modern Apartments with Rich Social Amenities in Oba Alanya
Dzielnica mieszkaniowa Modern Apartments with Rich Social Amenities in Oba Alanya
Dzielnica mieszkaniowa Modern Apartments with Rich Social Amenities in Oba Alanya
Dzielnica mieszkaniowa Modern Apartments with Rich Social Amenities in Oba Alanya
Dzielnica mieszkaniowa Modern Apartments with Rich Social Amenities in Oba Alanya
Dzielnica mieszkaniowa Modern Apartments with Rich Social Amenities in Oba Alanya
Dzielnica mieszkaniowa Modern Apartments with Rich Social Amenities in Oba Alanya
Oba, Turcja
od
$106,773
Oba to spokojna rodzinna dzielnica Alanyi, idealna do komfortowego życia z rodziną, rekreacją i inwestycjami. Obiekt ten będzie zlokalizowany na terytorium 7114 m ², będzie się składał z 5 bloków i 65 mieszkań o różnych układach o nowoczesnym designie. Odległość od morza wynosi tylko 2,5 km,…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje