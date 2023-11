Mahmutlar, Turcja

od €290,000

85–178 m² 2

Poddaj się: 2023

Bezpłatny wybór nieruchomości. Obiekty najlepszych programistów. Pełna pomoc prawna transakcji. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. -Wybierzemy nieruchomości do budżetu i pragnień! Nowy kompleks mieszkaniowy Balkan Tower, położony w najważniejszej części naszego miasta, w dzielnicy Mahmutlar. Kompleks położony jest blisko morza, w otoczeniu nowych budynków i sklepów. Projekt Balkan Tower, zbudowany zgodnie ze standardami pięciogwiazdkowego hotelu, ożywa z troską, koncentrując się na wygodnym i spokojnym życiu dla Ciebie i Twojej rodziny. Złożona infrastruktura: - basen zewnętrzny; - park wodny; - kryty basen; - sauna; - łaźnia parowa; - sala solna; - prysznice; - tenis stołowy; - stół bilardowy; - siłownia; - sala konferencyjna; - otwarty parking; - kino; - łaźnia turecka; - pokój gier. PLUSY INWESTYCYJNE: - Komisja 0%; - Wiza rezydenta na okres do 10 lat z prawem do przedłużenia; - Zwrot z inwestycji z 6%; - nieoprocentowany plan ratalny; - wysokie zapotrzebowanie najemców; - Tylko wiarygodni programiści; - Bezpieczna oferta. DLACZEGO WSZYSTKO DZIAŁA Z NAMI: - Gwarantujemy bezpieczne transakcje przy pełnym wsparciu prawnym. - Wybierzemy dla Ciebie najlepsze obiecujące przedmioty do inwestycji i życia. - Opowiedzmy ci wszystko o rynku nieruchomości, o życiu w Turcji. - Przeprowadzimy bezpłatną konsultację i zaoszczędzimy czas na znalezieniu odpowiednich opcji i zakupie. - Wybierzemy nieruchomość ZA DARMO. - Pomożemy w przeprowadzce. - Pokażemy obiekt osobiście w Turcji lub online. - Pomożemy uzyskać status rezydenta. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania, zadzwonimy lub napiszemy!