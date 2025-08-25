  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Mezitli
  4. Mieszkanie w nowym budynku Gotowe do Zamieszkania Apartamenty z Widokiem na Morze w Tece, Mersin

Mieszkanie w nowym budynku Gotowe do Zamieszkania Apartamenty z Widokiem na Morze w Tece, Mersin

Mezitli, Turcja
od
$128,318
;
24
Zostawić wniosek
ID: 27619
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Mezitli

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    15

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Nowe Apartamenty z Unikalnym Widokiem na Morze, Zaledwie 200 m od Plaży w Tece, Mersin

Apartamenty na sprzedaż w Mersin znajdują się w Tece, tylko 200 m od plaży, w stylowym kompleksie mieszkaniowym składającym się z dwóch bloków. Znany jako perła Morza Śródziemnego, Mersin stał się w ostatnich latach jednym z wiodących miast nadmorskich w Turcji dzięki dużym inwestycjom. Dzielnica Tece, będąca częścią Mezitli, to tętniące życiem centrum mieszkalne przyciągające duże zainteresowanie zarówno lokalnych, jak i zagranicznych inwestorów. Dzięki doskonałemu klimatowi, morzu, historycznej zabudowie, naturalnemu pięknu i przystępnym cenom nieruchomości, Mersin wyróżnia się jako jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc w Turcji.

Apartamenty na sprzedaż w Mersin znajdują się w odległości spaceru od morza, targów i codziennych udogodnień. Lokalizacja apartamentów jest bardzo korzystna: 200 m do plaży, 1 km do połączenia z autostradą Çeşmeli, 8 km do centrum handlowego Soli Center Mall, 14 km do Sayapark Mall, 15 km do mariny Mersin, 17 km do Forum Mall oraz 89 km do międzynarodowego lotniska Çukurova.

Gotowe do zamieszkania apartamenty w Tece znajdują się w kompleksie mieszkaniowym składającym się z 2 bloków. Projekt obejmuje szereg udogodnień społecznych, takich jak parking na zewnątrz, winda, basen, plac zabaw dla dzieci i pergole.

Apartamenty 1- i 2-pokojowe posiadają salon, kuchnię w aneksie, łazienkę, garderobę oraz balkon. Zbudowane z materiałów najwyższej jakości, wyposażone są w wykończenia najwyższej klasy. Detale wnętrza obejmują sufity podwieszane, szafki kuchenne, garderoby, szafki łazienkowe, blaty kuchenne, stalowe drzwi wejściowe, pierwszorzędną armaturę łazienkową, wysokiej jakości kabiny prysznicowe oraz podłogi z parkietu o grubości 10 mm z szerokimi fugami.


COV-00243

Lokalizacja na mapie

Mezitli, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turcja
od
$371,664
Zespół mieszkaniowy Residential complex with places for work and leisure, in a quiet and green area near the metro, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turcja
od
$451,903
Zespół mieszkaniowy Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Alanya, Turcja
od
$90,306
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$131,090
Zespół mieszkaniowy Ottoman Railway Retro Lofts
Fatih, Turcja
od
$1,81M
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Gotowe do Zamieszkania Apartamenty z Widokiem na Morze w Tece, Mersin
Mezitli, Turcja
od
$128,318
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a fitness center close to the center of Alanya, Оба, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a fitness center close to the center of Alanya, Оба, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a fitness center close to the center of Alanya, Оба, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a fitness center close to the center of Alanya, Оба, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a fitness center close to the center of Alanya, Оба, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a fitness center close to the center of Alanya, Оба, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a fitness center close to the center of Alanya, Оба, Turkey
Oba, Turcja
od
$147,986
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na góry.W rezydencji znajduje się basen, parking, sauna, centrum fitness, plac zabaw dla dzieci i sala gier, barbecue area.Zakończenie - grudzień 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Drzwi staloweInterkom wideoZawieszone sufity i miejsce ukry…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Basaksehir Aviation Flats
Zespół mieszkaniowy Basaksehir Aviation Flats
Zespół mieszkaniowy Basaksehir Aviation Flats
Zespół mieszkaniowy Basaksehir Aviation Flats
Zespół mieszkaniowy Basaksehir Aviation Flats
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Basaksehir Aviation Flats
Zespół mieszkaniowy Basaksehir Aviation Flats
Basaksehir, Turcja
od
$180,667
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 15
Agencja
EOS Turkey Property
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Furnished 1+1 apartment in Toprak Panorama complex.
Zespół mieszkaniowy Furnished 1+1 apartment in Toprak Panorama complex.
Zespół mieszkaniowy Furnished 1+1 apartment in Toprak Panorama complex.
Zespół mieszkaniowy Furnished 1+1 apartment in Toprak Panorama complex.
Zespół mieszkaniowy Furnished 1+1 apartment in Toprak Panorama complex.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Furnished 1+1 apartment in Toprak Panorama complex.
Zespół mieszkaniowy Furnished 1+1 apartment in Toprak Panorama complex.
Kargicak, Turcja
od
$115,505
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią (1 + 1) 65 m2 w kompleksie Toprak Panorama.Kompleks mieszkalny Premium z pierwszą klasą infrastruktury prywatnej, panoramiczny widok na Morze Śródziemne i góry Taurus, położony w cichej zielonej okolicy w Gibraltar Kargicak, 700 metrów od morza i plaży…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje