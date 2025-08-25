Kompleks mieszkalny Apartamenty w kompleksie Emerald Elegance ze zniżką 20%.

Oferta naszej firmy - 20% zniżki na apartamenty w tej inwestycji!
Osiedle oferuje nowoczesny komfort i udogodnienia w malowniczej okolicy Tomuka.
Osiedle położone jest na powierzchni 3911 m² i składa się z dwóch bloków. Na sprzedaż są apartamenty 1+1 i 2+1 o powierzchni od 53 m² do 92 m².
W pobliżu znajduje się cała infrastruktura miejska - sklepy, restauracje, placówki edukacyjne i medyczne.
Apartamenty wyposażone są w podwieszane sufity, szafki kuchenne, garderoby. Łazienki wyposażone są w wysokiej klasy hydraulikę, wysokiej jakości kabiny prysznicowe i szafki łazienkowe.
Zakończenie budowy: IV kwartał 2025 r.
Rozkład mieszkań:
Infrastruktura:
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tej inwestycji, prosimy o kontakt telefoniczny/napisy.