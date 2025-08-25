  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Erdemli
  4. Kompleks mieszkalny Apartamenty w kompleksie Emerald Elegance ze zniżką 20%.

Kompleks mieszkalny Apartamenty w kompleksie Emerald Elegance ze zniżką 20%.

Erdemli, Turcja
od
$56,875
BTC
0.6765178
ETH
35.4591879
USDT
56 231.5103639
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
11
Zostawić wniosek
ID: 27995
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 15.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Erdemli

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Oferta naszej firmy - 20% zniżki na apartamenty w tej inwestycji!

Osiedle oferuje nowoczesny komfort i udogodnienia w malowniczej okolicy Tomuka.

Osiedle położone jest na powierzchni 3911 m² i składa się z dwóch bloków. Na sprzedaż są apartamenty 1+1 i 2+1 o powierzchni od 53 m² do 92 m².

W pobliżu znajduje się cała infrastruktura miejska - sklepy, restauracje, placówki edukacyjne i medyczne.

Apartamenty wyposażone są w podwieszane sufity, szafki kuchenne, garderoby. Łazienki wyposażone są w wysokiej klasy hydraulikę, wysokiej jakości kabiny prysznicowe i szafki łazienkowe.

Zakończenie budowy: IV kwartał 2025 r.

Rozkład mieszkań:

  • Mieszkania jednopokojowe (1+1) – 53 m²
  • Mieszkania dwupokojowe (2+1) – 92 m²

Infrastruktura:

  • Duży basen
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Altany
  • Miejsce na grilla
  • Zamknięty parking podziemny

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tej inwestycji, prosimy o kontakt telefoniczny/napisy.

Lokalizacja na mapie

Erdemli, Turcja
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
