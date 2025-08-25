  1. Realting.com
  Kompleks mieszkalny Ekskluzywne! Apartament 1+1 w kompleksie MNZ Gold City ze zniżką 23 000 EUR.

Kompleks mieszkalny Ekskluzywne! Apartament 1+1 w kompleksie MNZ Gold City ze zniżką 23 000 EUR.

Erdemli, Turcja
$70,361
14
ID: 27996
Data aktualizacji: 15.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Erdemli

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Gotowe apartamenty z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 75 m² (53 m² netto).

Cena apartamentu jest o 23 000 EUR niższa niż u dewelopera!

Z przyjemnością prezentujemy Państwu nowy projekt z bogatą infrastrukturą w coraz popularniejszej dzielnicy Mersin, Arpaçbahşış.

Kompleks mieszkaniowy składa się z trzech 15-piętrowych bloków o nowoczesnej elewacji, które zostaną zlokalizowane na zagospodarowanym terenie zielonym, zaledwie 300 metrów od morza.

Okolica Arpaçbahşış stopniowo zyskuje na popularności wśród mieszkańców kraju i zagranicy. Plaże w tej okolicy są zadbane, z licznymi kawiarniami i innymi udogodnieniami.

Apartamenty są wynajmowane z wysokiej jakości wykończeniem, zabudowanymi meblami kuchennymi i w pełni wyposażoną łazienką.

Infrastruktura:

  • Basen zewnętrzny
  • Zjeżdżalnie wodne
  • Sauna
  • Łaźnia turecka
  • Altany
  • Miejsce do grillowania
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Parking
  • Agregat prądotwórczy
  • Ochrona 24/7
  • Zagospodarowany teren kompleksu

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny/napisy.

Lokalizacja na mapie

Erdemli, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
