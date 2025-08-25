Kompleks mieszkalny Ekskluzywne! Apartament 1+1 w kompleksie MNZ Gold City ze zniżką 23 000 EUR.

Gotowe apartamenty z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 75 m² (53 m² netto).

Cena apartamentu jest o 23 000 EUR niższa niż u dewelopera!

Z przyjemnością prezentujemy Państwu nowy projekt z bogatą infrastrukturą w coraz popularniejszej dzielnicy Mersin, Arpaçbahşış.

Kompleks mieszkaniowy składa się z trzech 15-piętrowych bloków o nowoczesnej elewacji, które zostaną zlokalizowane na zagospodarowanym terenie zielonym, zaledwie 300 metrów od morza.

Okolica Arpaçbahşış stopniowo zyskuje na popularności wśród mieszkańców kraju i zagranicy. Plaże w tej okolicy są zadbane, z licznymi kawiarniami i innymi udogodnieniami.

Apartamenty są wynajmowane z wysokiej jakości wykończeniem, zabudowanymi meblami kuchennymi i w pełni wyposażoną łazienką.

Infrastruktura:

Basen zewnętrzny

Zjeżdżalnie wodne

Sauna

Łaźnia turecka

Altany

Miejsce do grillowania

Plac zabaw dla dzieci

Parking

Agregat prądotwórczy

Ochrona 24/7

Zagospodarowany teren kompleksu

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny/napisy.