Kompleks mieszkalny Ekskluzywne! Apartament 1+1 w kompleksie MNZ Gold City ze zniżką 23 000 EUR.

Gotowe apartamenty z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 75 m² (53 m² netto).
Cena apartamentu jest o 23 000 EUR niższa niż u dewelopera!
Z przyjemnością prezentujemy Państwu nowy projekt z bogatą infrastrukturą w coraz popularniejszej dzielnicy Mersin, Arpaçbahşış.
Kompleks mieszkaniowy składa się z trzech 15-piętrowych bloków o nowoczesnej elewacji, które zostaną zlokalizowane na zagospodarowanym terenie zielonym, zaledwie 300 metrów od morza.
Okolica Arpaçbahşış stopniowo zyskuje na popularności wśród mieszkańców kraju i zagranicy. Plaże w tej okolicy są zadbane, z licznymi kawiarniami i innymi udogodnieniami.
Apartamenty są wynajmowane z wysokiej jakości wykończeniem, zabudowanymi meblami kuchennymi i w pełni wyposażoną łazienką.
Infrastruktura:
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny/napisy.