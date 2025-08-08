  1. Realting.com
  4. Kompleks mieszkalny Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex are 18,000 EUR cheaper than from the developer.

Kompleks mieszkalny Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex are 18,000 EUR cheaper than from the developer.

Erdemli, Turcja
od
$52,528
16
Adres
Opcje
Opis
Głoska bezdźwięczna Głoska bezdźwięczna
ID: 27360
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 8.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Erdemli

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Apartamenty - tańsze niż podobne apartamenty od dewelopera o 18.000 EUR.

  • ► jednopokojowe apartamenty (1 + 1) na 2. piętrze - 45,000 EUR od dewelopera 63,000 EUR
  • ► Dwupokojowe apartamenty (2 + 1) na 5 piętrze - 76.000 EUR z widokiem na morze od dewelopera 91.000 EUR.

Nasz projekt z infrastrukturą hotelu 5 * będzie położony 300 metrów od morza, w jednej z najbardziej atrakcyjnych części naszego regionu - w okolicy Tomuk.

Kompleks mieszkalny składa się z jednego bloku piętrowego.

Wszystkie apartamenty będą dostarczane z wykończeniem pod klucz, built- w zestawie kuchennym, built- w meblach w łazience, w pełni wyposażone toalety, drzwi wewnętrzne, itp.

Wszystkie niezbędne instytucje, takie jak klinika, bank, szkoła, dworzec autobusowy itp., znajdują się w odległości spaceru.

Data zakończenia: 3. kwartał 2025 r.

Układ apartamentu:

  • Apartamenty jednopokojowe (1 + 1) - 65 m2
  • Dwupokojowe apartamenty (2 + 1) - 120 m2

Infrastruktura:

  • Basen zewnętrzny
  • Zjeżdżalnie wodne
  • Sauna
  • Hammam turecki
  • Siłownia
  • Gazebos
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Sąd koszykówki
  • Parking
  • Generator elektryczny
  • Zabezpieczenie 24 / 7
  • Terytorium krajobrazu kompleksu

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.

Lokalizacja na mapie

Erdemli, Turcja

