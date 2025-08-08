Kompleks mieszkalny Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex are 18,000 EUR cheaper than from the developer.

Apartamenty - tańsze niż podobne apartamenty od dewelopera o 18.000 EUR.
Nasz projekt z infrastrukturą hotelu 5 * będzie położony 300 metrów od morza, w jednej z najbardziej atrakcyjnych części naszego regionu - w okolicy Tomuk.
Kompleks mieszkalny składa się z jednego bloku piętrowego.
Wszystkie apartamenty będą dostarczane z wykończeniem pod klucz, built- w zestawie kuchennym, built- w meblach w łazience, w pełni wyposażone toalety, drzwi wewnętrzne, itp.
Wszystkie niezbędne instytucje, takie jak klinika, bank, szkoła, dworzec autobusowy itp., znajdują się w odległości spaceru.
Data zakończenia: 3. kwartał 2025 r.
Układ apartamentu:
Infrastruktura:
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.