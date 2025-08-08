Kompleks mieszkalny Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex are 18,000 EUR cheaper than from the developer.

Apartamenty - tańsze niż podobne apartamenty od dewelopera o 18.000 EUR.

► jednopokojowe apartamenty (1 + 1) na 2. piętrze - 45,000 EUR od dewelopera 63,000 EUR

► Dwupokojowe apartamenty (2 + 1) na 5 piętrze - 76.000 EUR z widokiem na morze od dewelopera 91.000 EUR.

Nasz projekt z infrastrukturą hotelu 5 * będzie położony 300 metrów od morza, w jednej z najbardziej atrakcyjnych części naszego regionu - w okolicy Tomuk.

Kompleks mieszkalny składa się z jednego bloku piętrowego.

Wszystkie apartamenty będą dostarczane z wykończeniem pod klucz, built- w zestawie kuchennym, built- w meblach w łazience, w pełni wyposażone toalety, drzwi wewnętrzne, itp.

Wszystkie niezbędne instytucje, takie jak klinika, bank, szkoła, dworzec autobusowy itp., znajdują się w odległości spaceru.

Data zakończenia: 3. kwartał 2025 r.

Układ apartamentu:

Apartamenty jednopokojowe (1 + 1) - 65 m2

Dwupokojowe apartamenty (2 + 1) - 120 m2

Infrastruktura:

Basen zewnętrzny

Zjeżdżalnie wodne

Sauna

Hammam turecki

Siłownia

Gazebos

Plac zabaw dla dzieci

Sąd koszykówki

Parking

Generator elektryczny

Zabezpieczenie 24 / 7

Terytorium krajobrazu kompleksu

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.