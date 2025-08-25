Mieszkanie w nowym budynku Nowe Mieszkania w Doskonałej Cenie w Çeşmeli Mersin

Gotowe do Zamieszkania Mieszkania w Przystępnych Cenach w Çeşmeli, Mersin

Mersin to jedno z nadmorskich miast, które przyciąga uwagę dzięki przystępnym inwestycjom w nieruchomości. Miasto wyróżnia się unikalnym morzem i plażami, a także łatwym dostępem do transportu i dobrze zaplanowaną urbanistyką. Z młodą populacją i licznymi możliwościami inwestycyjnymi, Mersin stał się jednym z najmodniejszych miejsc w kraju w ostatnich latach.

Mieszkania na sprzedaż w Mersin znajdują się w odległości spaceru od morza. Gotowe do wprowadzenia mieszkania są także oddalone o 300 m od restauracji w okolicy, 15 km od centrum handlowego Novacity, 15 km od Szpitala Państwowego w Erdemli, 24 km od mariny w Mersin, 30 km od centrum handlowego Forum Mersin oraz 88 km od Międzynarodowego Lotniska Çukurova.

Projekt zajmuje działkę o powierzchni 3.064 m² i składa się z jednego 10-piętrowego bloku. Projekt, który wyróżnia się stylową architekturą, oferuje na terenie obiektu takie udogodnienia jak basen na świeżym powietrzu, parking zewnętrzny, altankę, generator oraz monitoring.

W projekcie dostępne są mieszkania z 1 i 2 sypialniami, a całkowita liczba mieszkań to 98 jednostek, z 9 mieszkaniami na każdym piętrze.

Stylowe mieszkania zostaną przekazane z sufitami podwieszanymi, wysokiej jakości meblami kuchennymi, garderobą, meblami łazienkowymi, blatami kuchennymi, drzwiami wejściowymi z stali, oknami PCV, farbą silikonową, wysokiej jakości armaturą łazienkową, kabiną prysznicową oraz balustradami balkonowymi.

