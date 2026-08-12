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Mieszkania w górach na sprzedaż w Dystrykt Pafos, Cypr

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Pafos
2320
Peyia
359
Polis
12
Yeroskipou
687
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83 obiekty total found
Mieszkanie w Lemona, Cypr
Mieszkanie
Lemona, Cypr
Ten grunt rolniczy w Lemona, Pafos, Cypr obejmuje 7,024 metrów kwadratowych i mieści się w s…
$46,093
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Mieszkanie w Meladeia, Cypr
Mieszkanie
Meladeia, Cypr
Land 1: A 13,044 m kw. gruntów rolnych w strefie G3 o współczynniku zabudowy 10% i współczyn…
$241,988
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Mieszkanie 3 pokoi w Kouklia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Kouklia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 255 m²
Na sprzedaż jest oszałamiający oddzielony bungalow położony w pożądanym obszarze Secret Vall…
$1,97M
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie w Lasa, Cypr
Mieszkanie
Lasa, Cypr
Duża działka gruntów w miejscowości Lasa, dystrykt Pafos W posiadłości są drzewa oliwne
$63,378
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Mieszkanie w Ineia, Cypr
Mieszkanie
Ineia, Cypr
Duże tereny mieszkalne w Inei Do sprzedaży jest 1 / 2 udział w polu, który odpowiada powier…
$207,418
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Mieszkanie w Stroumpi, Cypr
Mieszkanie
Stroumpi, Cypr
Grunty rolne w miejscowości Stroumpi, dystrykt Pafos Obiekt przyłącza się do drogi publiczn…
$69,139
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Mieszkanie w Stroumpi, Cypr
Mieszkanie
Stroumpi, Cypr
Grunty rolne w miejscowości Stroumpi, dystrykt Pafos Obiekt przyłącza się do drogi publiczn…
$115,232
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Mieszkanie 2 pokoi w Kissonerga, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 113 m²
Na sprzedaż: Jeśli chcesz obudzić się na śniadanie w "Paradise" i z widokiem na Morze Śródz…
$823,910
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 2/4
CAŁKIEM NOWA, LUKSUSOWA INWESTYCJA – KINGS SEA VIEW TOWER Kings Sea View Tower to ekskluz…
$694,328
VAT
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Deweloper
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Mieszkanie w Letymbou, Cypr
Mieszkanie
Letymbou, Cypr
Duża paczka ziemi w miejscowości Kourdaka, dystrykt Pafos Rozmiar: 30101m2 Jest dostęp do …
$69,139
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Mieszkanie w Arminou, Cypr
Mieszkanie
Arminou, Cypr
Duże pole rolnicze we wsi Arminou, dystrykt Pafos. Posiadłość mieści się w strefie Γ3. Ofe…
$57,616
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Mieszkanie w Konia, Cypr
Mieszkanie
Konia, Cypr
Duży plac mieszkalny w Konia, Pafos Asset ma powierzchnię 2007m2 i kończy na drodze publicz…
$345,697
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Mieszkanie w Marathounta, Cypr
Mieszkanie
Marathounta, Cypr
Grunty rolne w miejscowości Marathounta, Pafos, charakteryzuje żyzne gleby i malownicze kraj…
$115,232
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Mieszkanie w Kouklia, Cypr
Mieszkanie
Kouklia, Cypr
Pole mieszkalne w Kouklia, dystrykt Pafos 1000sm Ta działka gruntu posiada specjalne zatwie…
$288,081
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Mieszkanie 2 pokoi w Tsada, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Tsada, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Ten 2 sypialnia jest częścią luksusowego stylu życia mieszkalnego, który pochodzi z wielu ko…
$1,04M
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Mieszkanie w Stroumpi, Cypr
Mieszkanie
Stroumpi, Cypr
Grunty rolne w miejscowości Stroumpi, dystrykt Pafos Obiekt przyłącza się do drogi publiczn…
$97,947
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Mieszkanie 4 pokoi w Tala, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Tala, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 310 m²
Jako pierwsze wzgórze na południowym zachodzie Cypru stojące przed Morzem Śródziemnym, Lofos…
$1,56M
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Mieszkanie w Koili, Cypr
Mieszkanie
Koili, Cypr
Duże pole rolnicze na sprzedaż w miejscowości Koili, powiat Pafos Obiekt ma powierzchnię 23…
$80,663
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Mieszkanie w Stroumpi, Cypr
Mieszkanie
Stroumpi, Cypr
Grunty rolne w Stroumpi 7024 Sm z 10% współczynnikiem pokrycia i 10% czynnikiem budowy, Stro…
$57,616
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Mieszkanie w Goudi, Cypr
Mieszkanie
Goudi, Cypr
Duża paczka ziemi w miejscowości Goudi, dystrykt Pafos. Nieruchomość wchodzi do strefy Γ3 o…
$80,663
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Piętro 1/4
CAŁKIEM NOWA, LUKSUSOWA INWESTYCJA – KINGS SEA VIEW TOWER Kings Sea View Tower to ekskluz…
$728,645
VAT
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Deweloper
Stasis Estates
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Mieszkanie 4 pokoi w Tala, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Tala, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 276 m²
Prestiżowy i elitarny rozwój składający się tylko z sześciu, 2-piętrowych willi, oferujących…
$910,334
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Mieszkanie w Steni, Cypr
Mieszkanie
Steni, Cypr
Grunty rolne w Steni, Pafos 14716sm Współczynnik budynków 10% / współczynnik pokrycia 10% …
$126,755
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Mieszkanie 4 pokoi w Tala, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Tala, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 310 m²
Jako pierwsze wzgórze na południowym zachodzie Cypru stojące przed Morzem Śródziemnym, Lofos…
$1,56M
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Mieszkanie w Lysos, Cypr
Mieszkanie
Lysos, Cypr
Jest to 5,017 m kw ziemi rolnej znajduje się w Lysos, Pafos, w strefie G3. Grunty te oferuj…
$57,616
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Mieszkanie 3 pokoi w Tsada, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Tsada, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 165 m²
Dojazd przez cieniowany prywatny dziedziniec, ta nieruchomość sky- high szklane ściany wypeł…
$1,45M
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Mieszkanie w Lysos, Cypr
Mieszkanie
Lysos, Cypr
Jest to 11721 m ² ziemi rolnej znajduje się w Lysos, Pafos, w strefie G3. Grunty te oferują…
$115,232
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Mieszkanie 2 pokoi w Tsada, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Tsada, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Ten 2 sypialnia jest częścią luksusowego stylu życia mieszkalnego, który pochodzi z wielu ko…
$1,00M
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Mieszkanie w Meladeia, Cypr
Mieszkanie
Meladeia, Cypr
Jest to 13,044 m kw. gruntów rolnych położonych w Lysos, Pafos, sklasyfikowanych w strefie G…
$115,232
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Mieszkanie w Letymbou, Cypr
Mieszkanie
Letymbou, Cypr
Land In Kallepia Pafos Cypr 7358sm Kallepia, malownicza wioska w regionie Pafos na Cyprze,…
$80,663
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Typy nieruchomości w Dystrykt Pafos.

penthouse’y
apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Dystrykt Pafos, Cypr

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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