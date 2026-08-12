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Penthouse na Sprzedaż w Dystrykt Pafos, Cypr

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Pafos
58
Yeroskipou
21
Chloraka
4
Koinoteta Chloraka
4
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92 obiekty total found
Penthouse w Konia, Cypr
Penthouse
Konia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
Piętro 3/3
Nowy kompleks mieszkalny, obecnie w budowie, składa się z luksusowych apartamentów i znajduj…
$557,666
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Penthouse w Chloraka, Cypr
Penthouse
Chloraka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Luxury Apartments & Villas in a Gated Hilltop Community - Chloraka, Pafos Odkryj prestiżową …
$455,550
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Penthouse w Pafos, Cypr
Penthouse
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 139 m²
Piętro 3/3
Luksusowy penthouse z panoramicznym widokiem na miasto w sercu PafosPołożony w tętniącym życ…
$522,811
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Penthouse w Kissonerga, Cypr
Penthouse
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Piętro 2/2
Penthouse apartament na sprzedaż w ramach projektu, oferując 109 m2 przestronnej i komfortow…
$642,836
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Penthouse w Yeroskipou, Cypr
Penthouse
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Piętro 2/2
Odkryj nowoczesne życie w tym w apartamencie budowlanym w Geroskip. Ciesz się 86 m2 skomplik…
$524,575
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Penthouse w Anavargos, Cypr
Penthouse
Anavargos, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 111 m²
Nowoczesne, przestronne apartamenty znajdują się w bardzo centralnej okolicy. Zaledwie kilka…
$354,526
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Penthouse w Yeroskipou, Cypr
Penthouse
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
1- Sypialnia Apartament 1-pokojowe mieszkanie jest oświadczeniem wyrafinowanego komfortu i z…
$375,619
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Pafos, Cypr
Penthouse
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Piętro 3
Ten wyjątkowy apartament z dwoma sypialniami oferuje naprawdę zapierające dech w piersiach, …
$428,149
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Pafos, Cypr
Penthouse
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Piętro 4/4
2- Sypialnia Penthouse - Centrum miasta, Pafos Ten stylowy penthouse z dwoma sypialniami zn…
$414,659
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Pafos, Cypr
Penthouse
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Piętro 3/3
Na sprzedaż ekskluzywny apartament projekt położony w tętniącej życiem okolicy Pafos. Ten no…
$687,513
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Penthouse w Yeroskipou, Cypr
Penthouse
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 3/3
3 Sypialnia Penthouse - Sygnatura Dom Światła, Przestrzeń & Luksus Arcydzieło wysokiego życi…
$525,196
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Pafos, Cypr
Penthouse
Pafos, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 181 m²
Piętro 3/3
Na sprzedaż w ramach projektu ten nowoczesny penthouse zapewnia wysoki standard życia o prze…
$1,75M
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Penthouse w Pafos, Cypr
Penthouse
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Piętro 4/4
Ten elegancki 4-piętrowy budynek apartamentowy znajduje się w obszarze Pano (górnej) Pafos, …
$1,00M
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Penthouse w Pafos, Cypr
Penthouse
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 325 m²
Piętro 325
Projekt znajduje się w obszarze Kato Pafos - tętniący życiem ośrodek na zatoce. W odległości…
$1,56M
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Penthouse w Mandria, Cypr
Penthouse
Mandria, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Piętro 2/2
Na sprzedaż jest wspaniały penthouse w budowie, położony w malowniczej okolicy Mandrii. Ta p…
$439,076
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Penthouse w Pafos, Cypr
Penthouse
Pafos, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 183 m²
Piętro 5/5
Ten projekt jest nowoczesnym rozwojem w centrum Pafos, oferując przestronne, serwisowane apa…
$2,24M
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Penthouse w Yeroskipou, Cypr
Penthouse
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Piętro 3/3
Ten wspaniały apartament w fazie budowy oferuje wyrafinowany styl życia w prestiżowej dzieln…
$487,957
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Penthouse w Chloraka, Cypr
Penthouse
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 128 m²
Na sprzedaż: Ten wspaniały apartament na projekt oferuje przestronną powierzchnię wnętrza 12…
$670,872
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Penthouse w Yeroskipou, Cypr
Penthouse
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 4/4
Na sprzedaż: Nowoczesny apartament na projekt w prestiżowej dzielnicy Universal. Ten apartam…
$699,801
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Penthouse w Yeroskipou, Cypr
Penthouse
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Piętro 4/4
Na sprzedaż jest elegancki penthouse projektu w prestiżowej okolicy Geroskipou. Ten przestro…
$549,491
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Penthouse w Pafos, Cypr
Penthouse
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Piętro 6/6
Rezydencja zbudowany w słynnym parku kwiatów w centrum Pafos. Park o powierzchni 32,000 m2 s…
$566,177
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Penthouse w Pafos, Cypr
Penthouse
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 304 m²
Piętro 304
Projekt znajduje się w obszarze Kato Pafos - tętniący życiem ośrodek na zatoce. W odległości…
$1,25M
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Penthouse w Pafos, Cypr
Penthouse
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 106 m²
Piętro 4/4
Na sprzedaż: Ten nowoczesny penthouse w budowie stanowi wyjątkową okazję, aby stać się właśc…
$873,750
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Penthouse w Kissonerga, Cypr
Penthouse
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 214 m²
Piętro 3/4
Apartament B- 15 jest 3-poziomową 3-pokojową rezydencją w Royal Bay bloków mieszkalnych, ofe…
$2,51M
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VIDI GROUP
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Penthouse w Pafos, Cypr
Penthouse
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Piętro 1/1
Ten skrupulatnie zaprojektowany projekt po zakończeniu jest idealnie położony, zaledwie 150 …
$890,028
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Penthouse w Pafos, Cypr
Penthouse
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 189 m²
Piętro 4/4
Dwupokojowy apartament - Nowoczesny komfort w Universal, Pafos Ten dwupokojowy apartament łą…
$569,215
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VIDI GROUP
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Penthouse w Pafos, Cypr
Penthouse
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 143 m²
Przestronny penthouse na sprzedaż, oferujący 143 m2 komfortowej przestrzeni mieszkalnej. Ten…
$489,861
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Penthouse w Pafos, Cypr
Penthouse
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro 2/2
Luksusowe, Duże Penthouses znajduje się w większości centralnej części Pafos, który jest w o…
$713,581
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Pafos, Cypr
Penthouse
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 87 m²
Ten nowoczesny apartament z dwoma sypialniami znajduje się w bardzo południowej części Uniwe…
$324,982
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Penthouse w Yeroskipou, Cypr
Penthouse
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Panorama Apartments — Contemporary Mediterranean Living in Geroskipou, Paphos Panorama Ap…
$545,674
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Parametry nieruchomości w Dystrykt Pafos, Cypr

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