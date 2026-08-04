Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Trimithousa
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Trimithousa, Cypr

;
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
4 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Trimithousa, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Trimithousa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Przestronne 3-Sypialnia Parter Apartament na sprzedaż w Tremithusa, Pafos. Układ obejmuje tr…
$342,769
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Trimithousa, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Trimithousa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Wyjątkowy rozwój mieszkalny położony w uroczej miejscowości Tremithonia. W idealnej lokaliza…
$437,696
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Trimithousa, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Trimithousa, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Wyjątkowy rozwój mieszkalny położony w uroczej miejscowości Tremithonia. W idealnej lokaliza…
$247,644
Zostaw prośbę
TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Trimithousa, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Trimithousa, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Wyjątkowy rozwój mieszkalny położony w uroczej miejscowości Tremithonia. W idealnej lokaliza…
$362,827
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Trimithousa, Cypr

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się