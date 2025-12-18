Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Amargeti
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Amargeti, Cypr

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
6 obiektów total found
Mieszkanie w Amargeti, Cypr
Mieszkanie
Amargeti, Cypr
Ta ziemia znajduje się w Amargeti, Pafos. Ma powierzchnię 29,767m kw i korzysta z ok. 10m fr…
$46,093
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Mieszkanie w Amargeti, Cypr
Mieszkanie
Amargeti, Cypr
Grunty rolne w Amargeti, Pafos, znajduje się w uroczej wsi wiejskiej znanej z malowniczego p…
$74,901
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Mieszkanie w Amargeti, Cypr
Mieszkanie
Amargeti, Cypr
Grunty rolne w Amargeti Pafos 6727 m2, z dwoma typami stref G3 / Z3 G3 93%: 10% Współczynnik…
$55,311
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
NicoleNicole
Mieszkanie w Amargeti, Cypr
Mieszkanie
Amargeti, Cypr
Ta działka ziemi znajduje się w miejscowości Amargeti. Znajduje się w strefie H2, która służ…
$103,709
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Mieszkanie w Amargeti, Cypr
Mieszkanie
Amargeti, Cypr
Ta działka ziemi znajduje się w miejscowości Amargeti. Znajduje się w strefie H2, która służ…
$103,709
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Mieszkanie w Amargeti, Cypr
Mieszkanie
Amargeti, Cypr
Grunty rolne o powierzchni 2246 metrów kwadratowych na sprzedaż w regionie Amargeti. Grunty…
$63,625
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
AtlantaAtlanta

Parametry nieruchomości w Amargeti, Cypr

z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się