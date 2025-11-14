Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Letymvou
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Letymvou, Cypr

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
15 obiektów total found
Mieszkanie w Letymbou, Cypr
Mieszkanie
Letymbou, Cypr
Agricultural land for sale in Letymbou village in Paphos.Land features:Zone: Γ3 agricultural…
$34,836
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Letymbou, Cypr
Mieszkanie
Letymbou, Cypr
Agricultural land in total of 12629sqm in LetymvouBD: 10%CR: 10%Floor allowance : 22 parcels…
$116,121
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Letymbou, Cypr
Mieszkanie
Letymbou, Cypr
Powierzchnia 1 004 m²
The village of Letymvou  is one gorgeous  and quiet place, situated 14.5 kilometers northeas…
$69,673
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Letymbou, Cypr
Mieszkanie
Letymbou, Cypr
For sale residential land in Letymbou, Paphos. The size of land is 1673 sq.m. and it has 90%…
$133,539
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Letymbou, Cypr
Mieszkanie
Letymbou, Cypr
Agricultural land 1998sqm in Letymvou just in 2km distance from village center.Property char…
$58,060
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Letymbou, Cypr
Mieszkanie
Letymbou, Cypr
This plot is located in Letymvou, Paphos.It has an area of 799sqm and benefits from c. 7m ro…
$60,383
Zostaw prośbę
Estate Service 24Estate Service 24
Mieszkanie w Letymbou, Cypr
Mieszkanie
Letymbou, Cypr
Powierzchnia 1 004 m²
The village of Letymvou  is one gorgeous  and quiet place, situated 14.5 kilometers northeas…
$69,051
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Letymbou, Cypr
Mieszkanie
Letymbou, Cypr
Land In Kallepia Paphos Cyprus 7358sm Kallepia, a picturesque village in the Paphos region…
$81,285
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Letymbou, Cypr
Mieszkanie
Letymbou, Cypr
Προς πωληση οικιστικο τεμαχιο στο χωριο Λετυμπου της επαρχιας Παφου.Το τεμαχιο βρισκετε σε κ…
$232,242
Zostaw prośbę
Atlas PropertyAtlas Property
Mieszkanie w Letymbou, Cypr
Mieszkanie
Letymbou, Cypr
Residential land of 1004 sq.m with build density 40%, coverage 25% and 2 floors allowance wi…
$63,867
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Letymbou, Cypr
Mieszkanie
Letymbou, Cypr
Agricultural land in total of 4530sqm in LetymvouBD: 10%CR: 10%Floor allowance : 2Easy acces…
$139,345
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Letymbou, Cypr
Mieszkanie
Letymbou, Cypr
A big parcel of land in Kourdaka village, Paphos district Size: 30101m2 There is acce…
$69,673
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Letymbou, Cypr
Mieszkanie
Letymbou, Cypr
This land is in the peacefull Village of Letymbou
$69,673
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Letymbou, Cypr
Mieszkanie
Letymbou, Cypr
For sale residential land in Letymbou, Paphos. The size of land is 1673 sq.m. and it has 90%…
$133,539
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Letymbou, Cypr
Mieszkanie
Letymbou, Cypr
A large agricultural parcel of land in Kourdaka village, Paphos district. Land size is 3…
$69,673
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Letymvou, Cypr

z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się