Mieszkania na sprzedaż w Stroumpi, Cypr

28 obiektów total found
Mieszkanie w Stroumpi, Cypr
Mieszkanie
Stroumpi, Cypr
An agricultural land in Stroumpi village, Paphos district The property adjoins a public r…
$116,121
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Stroumpi, Cypr
Mieszkanie
Stroumpi, Cypr
Large plot of land above Stroumbi village, over 10,500 m2 with a 60% build factor.Elevated p…
$928,968
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Stroumpi, Cypr
Mieszkanie
Stroumpi, Cypr
The land is located in Stroumpi, Paphos. It has an area of 6,021sqm and benefits from c. 83m…
$301,914
Zostaw prośbę
Tut TravelTut Travel
Mieszkanie w Stroumpi, Cypr
Mieszkanie
Stroumpi, Cypr
The land is located in Stroumpi, Paphos.It has an area of 2,342sqm and benefits from road fr…
$140,506
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Stroumpi, Cypr
Mieszkanie
Stroumpi, Cypr
For sale is an impressive residential field, located in the charming area of Stroumbi. With…
$255,466
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Stroumpi, Cypr
Mieszkanie
Stroumpi, Cypr
The property is located approximately 120m northeast of Paphos – Polis Chrysochous road. I…
$137,870
Zostaw prośbę
Estate Service 24Estate Service 24
Mieszkanie 3 pokoi w Stroumpi, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Stroumpi, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 209 m²
FOR SALE: This property is an exclusive listing by Fox Realty Paphos. FREE OF VAT This s…
$423,841
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Stroumpi, Cypr
Mieszkanie
Stroumpi, Cypr
Προς πωληση γεωργικο τεμαχιο στο χωριο Στρουμπι της επαρχιας Παφου. Tο τεμάχιο εμπίπτει στη…
$57,480
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Stroumpi, Cypr
Mieszkanie
Stroumpi, Cypr
For sale agriculture land in Stroumbi village in Paphos.The land is located within a very cl…
$232,242
Zostaw prośbę
Atlas PropertyAtlas Property
Mieszkanie w Stroumpi, Cypr
Mieszkanie
Stroumpi, Cypr
Tο τεμάχιο εμπίπτει στη γεωργική ζώνη Γ3, με συντελεστή δόμησης 10%, συντελεστή κάλυψης 10% …
$52,835
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Stroumpi, Cypr
Mieszkanie
Stroumpi, Cypr
This is a residential plot at Stroumpi -  Paphos.The plot has beautiful and panoramic views …
$98,703
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Stroumpi, Cypr
Mieszkanie
Stroumpi, Cypr
This is a field located in Stroumpi, Paphos, approximately 1 km northwest of the village cen…
$191,600
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Stroumpi, Cypr
Mieszkanie
Stroumpi, Cypr
Two adjacent residential fields in Stroumbi village, Paphos district. Corner property wi…
$290,302
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Stroumpi, Cypr
Mieszkanie
Stroumpi, Cypr
For sale residential land in Stroumbi village in Paphos.It has a total area of 4683 sq.m. an…
$281,013
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Stroumpi, Cypr
Mieszkanie
Stroumpi, Cypr
A residential plot in the Stroumpi community of Paphos, located about 450 meters northeast o…
$181,149
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Stroumpi, Cypr
Mieszkanie
Stroumpi, Cypr
Agriculture field in Stroumpi  Community, in Paphos District. It is situated 3.00 Km (approx…
$46,448
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Stroumpi, Cypr
Mieszkanie
Stroumpi, Cypr
Tα τεμάχια εμπίπτουν στη γεωργική ζώνη Γ3, με συντελεστή δόμησης 10%, συντελεστή κάλυψης 10%…
$75,479
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Stroumpi, Cypr
Mieszkanie
Stroumpi, Cypr
An agricultural land in Stroumpi village, Paphos district The property adjoins a public r…
$98,703
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Stroumpi, Cypr
Mieszkanie
Stroumpi, Cypr
An agricultural land in Stroumpi village, Paphos district The property adjoins a public r…
$69,673
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Stroumpi, Cypr
Mieszkanie
Stroumpi, Cypr
Exceptional development land available in the charming village of Stroumbi. This large plot …
$174,181
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Stroumpi, Cypr
Mieszkanie
Stroumpi, Cypr
Mountain view 5050sq.m. residential land for sale in Stroumpi village.H2 zone, with 90% Buil…
$255,466
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Stroumpi, Cypr
Mieszkanie
Stroumpi, Cypr
E. Tο τεμάχιο εμπίπτει στη γεωργική ζώνη Γ3, με συντελεστή δόμησης 10%, συντελεστή κάλυψης 1…
$74,317
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Stroumpi, Cypr
Mieszkanie
Stroumpi, Cypr
This land is located in Stroympi village. It is a big land, in agricultural zone. There is …
$104,509
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Stroumpi, Cypr
Mieszkanie
Stroumpi, Cypr
Plot of agricultural land with 10% build, above the village of Stroumbi 5,315 m2 so a house …
$232,242
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Stroumpi, Cypr
Mieszkanie
Stroumpi, Cypr
Agricultural land in Stroumpi 7024 Sm with 10% Cover Factor and 10% Build factor , Stroumpi …
$58,060
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Stroumpi, Cypr
Mieszkanie
Stroumpi, Cypr
The land has easy access to the main road and is located very close from the center of the …
$290,302
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Stroumpi, Cypr
Mieszkanie
Stroumpi, Cypr
Agricultural land in Stroumpi 4683sm. 10% Cover Factor , 10% Build Factor , G3 Zone Type …
$116,121
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Stroumpi, Cypr
Mieszkanie
Stroumpi, Cypr
Available for sale is the 4 5 share of a  residential field, in Stroumpi community, Paphos D…
$157,925
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Stroumpi, Cypr

