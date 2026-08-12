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Mieszkania na sprzedaż w Dystrykt Pafos, Cypr

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Pafos
2320
Peyia
359
Polis
12
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5 234 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Agia Marinouda, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 169 m²
Piętro 2
3- Sypialnia Apartament w Prestiżowy Nowa Wspólnota Mieszkaniowa Odkryj współczesne mieszkan…
$878,370
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Mieszkanie 4 pokoi w Agia Marinouda, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 324 m²
Piętro 3
4-Sypialnia Apartament w Prestistious Nowa Wspólnota Mieszkaniowa Odkryj współczesne mieszka…
$1,75M
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VIDI GROUP
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Mieszkanie 1 pokój w Pafos, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Pafos, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1
1- Sypialnia Apartament - Brand- Nowy rozwój w Universal Ten nowy budynek mieszkalny składa…
$311,001
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VIDI GROUP
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TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 121 m²
Piętro 3/3
Ten nowoczesny kompleks mieszkalny znajduje się w tętniącej życiem nadmorskiej części Kato P…
$1,14M
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John Taylor Cyprus
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Mieszkanie 4 pokoi w Stroumpi, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Stroumpi, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Wieś Strumbi znajduje się na malowniczych wzgórzach w regionie Pafos, wśród winnic i gajów o…
$357,762
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Mieszkanie 1 pokój w Pafos, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Pafos, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 2
1- Sypialnia Apartament - Brand- Nowy rozwój w Universal Ten nowy budynek mieszkalny składa…
$319,218
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 1 pokój w Agia Marinouda, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Piętro 2
1-Sypialnia Apartament w Prestistious Nowa Wspólnota Mieszkaniowa Odkryj współczesne mieszka…
$349,499
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 3 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 143 m²
Piętro 2
3 Sypialnia Apartament - Brand- Nowy rozwój w Universal Ten nowy budynek mieszkalny składa …
$688,423
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 1 pokój w Pafos, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Pafos, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Apartament jednoosobowy na sprzedaż w Kato Pafos. Odkryj ten pięknie odnowiony apartament w …
$311,019
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 79 m²
Piętro 5/6
W sercu Pafos, w odległości oddechu od wybrzeża, ten nowy kompleks mieszkalny odzwierciedla …
$935,245
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John Taylor Cyprus
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Piętro 1
2 Sypialnia Apartament - Brand- Nowy rozwój w Universal Ten nowy budynek mieszkalny składa …
$534,709
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 3
2 Sypialnia Apartament - Brand- Nowy rozwój w Universal Ten nowy budynek mieszkalny składa …
$591,051
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Agia Marinouda, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Piętro 1
2- Sypialnia Apartament w Prestistious Nowa Wspólnota Mieszkaniowa Odkryj współczesne mieszk…
$577,875
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 3 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Piętro 2
3 Sypialnia Apartament - Brand- Nowy rozwój w Universal Ten nowy budynek mieszkalny składa …
$666,282
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VIDI GROUP
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Mieszkanie w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie
Yeroskipou, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Kompleks ten znajduje się w Universal, jednym z najbardziej popularnych obszarów mieszkalnyc…
$207,832
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 3
Ten elegancki apartament z dwoma sypialniami zapewnia hojne współczesne życie w tętniącej ży…
$659,933
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VIDI GROUP
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Mieszkanie 3 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 3
3 Sypialnia Apartament - Brand- Nowy rozwój w Universal Ten nowy budynek mieszkalny składa …
$744,926
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VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Kompleks ten znajduje się w Universal, jednym z najbardziej popularnych obszarów mieszkalnyc…
$438,757
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Piętro 2
2 Sypialnia Apartament - Brand- Nowy rozwój w Universal Ten nowy budynek mieszkalny składa …
$536,670
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VIDI GROUP
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Mieszkanie 1 pokój w Agia Marinouda, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Piętro 2
1-Sypialnia Apartament w Prestistious Nowa Wspólnota Mieszkaniowa Odkryj współczesne mieszka…
$343,258
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VIDI GROUP
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Mieszkanie 1 pokój w Agia Marinouda, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Piętro 1
1-Sypialnia Apartament w Prestistious Nowa Wspólnota Mieszkaniowa Odkryj współczesne mieszka…
$349,037
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VIDI GROUP
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Mieszkanie 1 pokój w Pafos, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Pafos, Cypr
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1/15
Ciesz się lepszym stylem życia w jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc mieszkalnyc…
$981,430
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John Taylor Cyprus
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Piętro 1
2 Sypialnia Apartament - Brand- Nowy rozwój w Universal Ten nowy budynek mieszkalny składa …
$494,004
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Boutique Apartments in Universal, Pafos Ten nowoczesny boutique mieszkalny rozwój znajduje …
$533,917
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 3
2 Sypialnia Apartament - Brand- Nowy rozwój w Universal Ten nowy budynek mieszkalny składa …
$518,104
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 3 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Piętro 3
3 Sypialnia Apartament - Brand- Nowy rozwój w Universal Ten nowy budynek mieszkalny składa …
$771,448
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 3 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Piętro 1
3 Sypialnia Apartament - Brand- Nowy rozwój w Universal Ten nowy budynek mieszkalny składa …
$648,293
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VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 96 m²
Piętro 1/5
W samym sercu tętniącego życiem centrum miasta Pafos wznosi się nowoczesny pięciopiętrowy ro…
$663,909
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John Taylor Cyprus
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Mieszkanie 2 pokoi w Agia Marinouda, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Piętro 2
2- Sypialnia Apartament w Prestistious Nowa Wspólnota Mieszkaniowa Odkryj współczesne mieszk…
$694,606
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Boutique Apartments in Universal, Pafos Ten nowoczesny boutique mieszkalny rozwój znajduje …
$533,917
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Typy nieruchomości w Dystrykt Pafos.

penthouse’y
apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Dystrykt Pafos, Cypr

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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