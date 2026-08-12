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Mieszkania z basenem na sprzedaż w Dystrykt Pafos, Cypr

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Pafos
2320
Peyia
359
Polis
12
Yeroskipou
687
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123 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 121 m²
Piętro 3/3
Ten nowoczesny kompleks mieszkalny znajduje się w tętniącej życiem nadmorskiej części Kato P…
$1,14M
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Agencja
John Taylor Cyprus
Języki komunikacji
English, Русский, Dutch
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
Piętro 1/4
Przestronny apartament dwupokojowy o powierzchni 75.82 m2 na 1 piętrze kompleksu premium w b…
$415,129
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
For sale: Modern two-bedroom apartment in Downtown Residences, in the heart of Kato Paphos. …
$498,734
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 1 pokój w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Panorama Apartments — Contemporary Mediterranean Living in Geroskipou, Paphos Panorama Ap…
$334,445
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
ALSOS — Modern Two-Bedroom Apartment in Anavargos, Paphos This two-bedroom apartment is l…
$328,578
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Mieszkanie 1 pokój w Pafos, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Pafos, Cypr
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Luma Genesis - Nowoczesny apartament jednoosobowy w PafosNowoczesny apartament jednopokojowy…
$193,626
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 108 m²
For sale: Modern two-bedroom apartment in Noble, Paphos. This exclusive building consists of…
$475,265
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Mieszkanie 3 pokoi w Thrinia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Thrinia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
For sale: Spacious three-bedroom penthouse in Emblem, central Paphos. This elegant penthouse…
$792,108
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Mieszkanie 2 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
La Bella — Modern Two-Bedroom Apartment in Geroskipou, Paphos La Bella offers spacious an…
$357,915
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Mieszkanie 1 pokój w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Yeroskipou, Cypr
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Piętro 1/1
B103 - 1 sypialnia 124; 1 łazienka 124; 52 m ² Wewnętrzna + 15 m ² Obkryta Weranda Obszar po…
$338,691
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Mieszkanie 1 pokój w Kissonerga, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Na sprzedaż: 1-pokojowe mieszkanie w Vista Gardens, Cypr.Nowoczesny projekt wiarygodnego dew…
$236,507
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Mieszkanie 2 pokoi w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
CIRVIS — Modern Two-Bedroom Apartments in Paphos The two-bedroom apartments at CIRVIS off…
$422,457
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Mieszkanie 1 pokój w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Chloraka, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
CIRVIS — Modern One-Bedroom Apartments in Paphos The one-bedroom apartments at CIRVIS are…
$258,168
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 91 m²
Luma Genesis — Modern Two-Bedroom Apartment in Paphos Spacious two-bedroom apartment in Lum…
$322,710
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Mieszkanie 3 pokoi w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
For sale: Spacious 3-bedroom apartment in a green residential complex — Oasis Garden, Chlora…
$481,131
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
For sale: Contemporary 2-bedroom apartment in central Paphos — Infinity. This elegant home o…
$464,703
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Mieszkanie 1 pokój w Pafos, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Pafos, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
For sale: Modern 1-bedroom apartment in the MITO Paramount complex, Paphos. This stylish hom…
$403,447
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Mieszkanie 1 pokój w Pafos, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Pafos, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 107 m²
For sale: Stylish one-bedroom apartment in Noble, Paphos. This boutique development comprise…
$328,578
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
Piętro 2
Projekt jest nowoczesnym rozwojem mieszkaniowym w tętniącym życiem Uniwersalnym regionie Paf…
$518,998
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Agencja
John Taylor Cyprus
Języki komunikacji
English, Русский, Dutch
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Mieszkanie 2 pokoi w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
For sale: Modern 2-bedroom apartment in a green residential complex — Oasis Garden, Chloraka…
$413,069
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Piętro 1/4
CAŁKIEM NOWA, LUKSUSOWA INWESTYCJA – KINGS SEA VIEW TOWER Kings Sea View Tower to ekskluz…
$728,645
VAT
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Deweloper
Stasis Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
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Penthouse w Yeroskipou, Cypr
Penthouse
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Panorama Apartments — Contemporary Mediterranean Living in Geroskipou, Paphos Panorama Ap…
$545,674
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Nadia Park — Contemporary Two-Bedroom Apartments in Universal, Paphos Nadia Park offers an …
$428,325
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
Na sprzedaż: 2-pokojowe mieszkanie w Lazzero Park, Kato Pafos.Nowoczesny obiekt z przestronn…
$419,801
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
For sale: a 2-bedroom apartment in Eden Bay, Limassol. A modern project offering refined …
$727,565
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Mieszkanie 1 pokój w Pafos, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Pafos, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Na sprzedaż: 1-pokojowe mieszkanie w Celestia, Kato Pafos.Nowoczesny projekt wiarygodnego de…
$254,997
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Mieszkanie 1 pokój w Pafos, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Pafos, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
ChatGPT сказал: For sale: This spacious one-bedroom apartment at Eden Bay offers elegant …
$422,457
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 108 m²
For sale: Refined two-bedroom apartment in Noble, Paphos. This exclusive building comprises …
$440,060
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Kawalerka w Yeroskipou, Cypr
Kawalerka
Yeroskipou, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Cypress Park Retirement Village — Comfortable Studio Apartment for Senior Living The stud…
$222,964
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Mieszkanie 3 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 199 m²
Spacious three-bedroom apartment in Eden Bay — a modern gated complex in Limassol. The home …
$891,854
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Typy nieruchomości w Dystrykt Pafos.

penthouse’y
apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Dystrykt Pafos, Cypr

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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