Mieszkania na sprzedaż w Lysos, Cypr

Mieszkanie w Lysos, Cypr
Mieszkanie
Lysos, Cypr
The plot is located on a hill in the village of Lysos two minutes walking from the center.It…
$325,139
Mieszkanie w Lysos, Cypr
Mieszkanie
Lysos, Cypr
This is a 883 sqm residential land located in Lysos, Paphos, falling under Zone H2. The pr…
$116,121
Mieszkanie w Lysos, Cypr
Mieszkanie
Lysos, Cypr
Residential field in Lysos community of Paphos District. It is situated at a distance approx…
$98,122
Mieszkanie 3 pokoi w Lysos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Lysos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
This is a three-bedroom house (No.1) part of a residential complex with 11 houses in Lysos, …
$185,794
Mieszkanie w Lysos, Cypr
Mieszkanie
Lysos, Cypr
This is a 5,017 sqm agricultural land located in Lysos, Paphos, within Zone G3. The land o…
$58,060
Mieszkanie 3 pokoi w Lysos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Lysos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Three-Bedroom House for Sale in Lysos, Paphos – Residential Complex with Swimming Pool Disc…
$212,501
Mieszkanie w Lysos, Cypr
Mieszkanie
Lysos, Cypr
Βρίσκεται στο Χωριό Λυσος διπλα απο το δασος της Πάφου, κοντα στα χωριά Περιστερώνα - Φιλου…
$52,254
Mieszkanie w Lysos, Cypr
Mieszkanie
Lysos, Cypr
This is a 11721 sqm agricultural land located in Lysos, Paphos, within Zone G3. The land o…
$116,121
Mieszkanie w Lysos, Cypr
Mieszkanie
Lysos, Cypr
This land is located in Lysos, Paphos.It has an area of 11,372sqm and is landlocked (c. 400m…
$62,705
Mieszkanie 3 pokoi w Lysos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Lysos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
The is a three-bedroom house, part of a residential complex with 11 houses in Lysos, Paphos.…
$153,280
Parametry nieruchomości w Lysos, Cypr

z Ogród
z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
