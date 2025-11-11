Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Kallepeia
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Kallepeia, Cypr

3 pokojowe
4
11 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Kallepeia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Kallepeia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 267 m²
This opulent urban property is well situated in Paphos City, close to all the conveniences r…
$694,762
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Kallepeia, Cypr
Mieszkanie
Kallepeia, Cypr
Πρόκειται γα ένα μεγάλο γεωργικό κομμάτι γης, 6021 τετραγωνικών μέτρων, μεταξύ των χωριών Κα…
$58,060
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Kallepeia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Kallepeia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
For sale is a charming semi-detached bungalow nestled in the picturesque village of Kallepia…
$209,018
Zostaw prośbę
Monte OnlineMonte Online
Mieszkanie w Kallepeia, Cypr
Mieszkanie
Kallepeia, Cypr
Big land opportunity/investment in Kallepeia.The building factor is 10% with coverage is 10%…
$87,091
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Kallepeia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Kallepeia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
This opulent urban property is well situated in Paphos City, close to all the conveniences r…
$956,319
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Kallepeia, Cypr
Mieszkanie
Kallepeia, Cypr
The specific Agricultural land in Kallepia typically features fertile soil, ideal for cultiv…
$104,509
Zostaw prośbę
Century 21Century 21
Mieszkanie 3 pokoi w Kallepeia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Kallepeia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 266 m²
This opulent urban property is well situated in Paphos City, close to all the conveniences r…
$608,993
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Kallepeia, Cypr
Mieszkanie
Kallepeia, Cypr
Big land opportunity/investment in Kallepeia Village.Building density 30%,coverage 20% and a…
$75,479
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Kallepeia, Cypr
Mieszkanie
Kallepeia, Cypr
This plot is located in Kallepia, Paphos.It has an area of c. 2,350sqm and abuts a registere…
$110,315
Zostaw prośbę
VernaVerna
Mieszkanie w Kallepeia, Cypr
Mieszkanie
Kallepeia, Cypr
Powierzchnia 5 686 m²
Residential land in Kallepeia community of Paphos District. The field has an irregular shape…
$325,139
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Kallepeia, Cypr
Mieszkanie
Kallepeia, Cypr
This plot is located in Kallepeia, Paphos.It has an area of 4,014sqm and benefits from c. 11…
$162,569
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Kallepeia, Cypr

z Widok na góry
z Basen
Tanie
Luksusowe
