  Realting.com
  Cypr
  Armou
  Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Armou, Cypr

23 obiekty total found
Mieszkanie w Armou, Cypr
Mieszkanie
Armou, Cypr
This land is located in Armou, Paphos.It has an area of 7,024sqm and benefits of c. 31m fron…
$142,829
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Armou, Cypr
Mieszkanie
Armou, Cypr
Residential field in Armou Community in Paphos District. The immediate area of the property …
$99,864
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Armou, Cypr
Mieszkanie
Armou, Cypr
Privileged plot in the center of Armou village.Excellent view to the city of Paphos and the sea
$290,302
Zostaw prośbę
Tut TravelTut Travel
Mieszkanie w Armou, Cypr
Mieszkanie
Armou, Cypr
This asset comprises of two adjoining fields in Armou, Paphos. The asset is located c. 2k…
$298,431
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Armou, Cypr
Mieszkanie
Armou, Cypr
Residential Plot is available for sale in Armou, Paphos. The property has an area of 595sqm …
$162,569
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Armou, Cypr
Mieszkanie
Armou, Cypr
Plot of land for sale.This plot has the opportunity to build 1902 m² + 2959 m² with coverage…
$1,74M
Zostaw prośbę
MIPIFMIPIF
Mieszkanie w Armou, Cypr
Mieszkanie
Armou, Cypr
Land of 9700m sq in Armou falling 2 zones G3 92% and Z3 8%.Building density=10% Coverage=10%…
$116,121
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Armou, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Armou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 270 m²
For sale is a stunning detached house situated in the peaceful village of Armou. This spacio…
$870,907
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Armou, Cypr
Mieszkanie
Armou, Cypr
Residential Plot is available for sale in Armou, Paphos. The property has an area of 528sqm …
$150,957
Zostaw prośbę
VernaVerna
Mieszkanie 3 pokoi w Armou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Armou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 223 m²
A chic well-groomed garden invites you to relax in nature. There is a barbecue area for outd…
$1,73M
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Armou, Cypr
Mieszkanie
Armou, Cypr
Discover a beautiful 529 sqm residential plot located in the peaceful community of Armou, ju…
$160,247
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Armou, Cypr
Mieszkanie
Armou, Cypr
This land is located in Armou, Paphos, c 1km northeast of Armou village and 1,6km southwest …
$114,379
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Armou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Armou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 223 m²
A chic well-groomed garden invites you to relax in nature. There is a barbecue area for outd…
$1,74M
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Armou, Cypr
Mieszkanie
Armou, Cypr
SPECIAL OFFER!! FROM MARKET VALUE 482.400 ONLY 350.000 ASKING PRICE.Residential land in a ba…
$406,423
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Armou, Cypr
Mieszkanie
Armou, Cypr
Plot of land for sale.This plot has the opportunity to build 4,515 m² with coverage of 50% a…
$348,363
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Armou, Cypr
Mieszkanie
Armou, Cypr
Privileged plot in the center of Armou village.Excellent views to the city of Paphos and the sea
$191,600
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Armou, Cypr
Mieszkanie
Armou, Cypr
A very big piece of land very close to Armou village with the prospect of entering the resid…
$232,242
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Konia, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Konia, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 326 m²
$1,73M
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Armou, Cypr
Mieszkanie
Armou, Cypr
Residential Plot is available for sale in Armou, Paphos. The property has an area of 628sqm …
$174,181
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Armou, Cypr
Mieszkanie
Armou, Cypr
Residential Plot is available for sale in Armou, Paphos. The property has an area of 613sqm …
$162,569
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Armou, Cypr
Mieszkanie
Armou, Cypr
Discover a beautiful 526 sqm residential plot located in the peaceful community of Armou, ju…
$159,721
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Armou, Cypr
Mieszkanie
Armou, Cypr
Discover a beautiful 544 sqm residential plot located in the peaceful community of Armou, ju…
$167,823
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Armou, Cypr
Mieszkanie
Armou, Cypr
Residential land 2342 square meters in Armou village Paphos.Offers an excellent view of the …
$406,423
Zostaw prośbę

