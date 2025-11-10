Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania na sprzedaż w Statos Agios Fotios, Cypr

5 obiektów total found
Mieszkanie w Statos Agios Photios, Cypr
Mieszkanie
Statos Agios Photios, Cypr
This is a 4,144sqm land available for sale in Statos Agios Fotios village. This land is in a…
$58,060
$58,060
Mieszkanie w Statos Agios Photios, Cypr
Mieszkanie
Statos Agios Photios, Cypr
Agricultural field in Statos -Agios Fotis Community, in Paphos District. It is situated 6.7 …
$71,995
$71,995
Mieszkanie w Statos Agios Photios, Cypr
Mieszkanie
Statos Agios Photios, Cypr
This land located in Statos village which is 25 minutes drive from the airport of Paphos and…
$116,121
$116,121
Tut TravelTut Travel
Mieszkanie w Statos Agios Photios, Cypr
Mieszkanie
Statos Agios Photios, Cypr
For sale big land opportunity/investment in Statos-Agios Fotios Village. This land is separa…
$58,060
$58,060
Mieszkanie w Statos Agios Photios, Cypr
Mieszkanie
Statos Agios Photios, Cypr
Residential land located in Statos-Agios Fotios, Paphos, Cyprus The size of this property i…
$63,867
$63,867
Parametry nieruchomości w Statos Agios Fotios, Cypr

