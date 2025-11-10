Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania na sprzedaż w Kritou Tera, Cypr

Mieszkanie w Kritu Tera, Cypr
For sale: A spacious 6,021 m² field in the tranquil village of Kritou Tera, Paphos. This bea…
$40,642
Mieszkanie w Kritu Tera, Cypr
For sale is a large field with a plot size of 3,345 square meters, located in the beautiful …
$17,418
Mieszkanie w Kritu Tera, Cypr
For sale: A spacious field with a total plot size of 2,105 square meters, located in the cha…
$9,777
Mieszkanie w Kritu Tera, Cypr
Agricultural land for sale in Kritou Tera village in Paphos. The land falls in the agricu…
$103,348
Mieszkanie 3 pokoi w Kritu Tera, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Charming 3-Bedroom Home in Tranquil Kritou Tera Village Location: Situated in the pictures…
$313,527
Mieszkanie w Kritu Tera, Cypr
Large two fields of total size 5450m2 for Sale Kritou Tera For sale: Spacious 5,450 m² of 2 …
$26,708
Mieszkanie w Kritu Tera, Cypr
For sale residential land in Krittou Tera, paphos. The land is adjacent to a main road an…
$81,285
Mieszkanie w Kritu Tera, Cypr
Το τεμαχιο έχει συνολικό εμβαδόν 1119 τ.μ. και απολαμβάνει την ωραία θέα της γύρω περιοχής. …
$92,897
Mieszkanie w Kritu Tera, Cypr
For sale: Spacious field with a total plot size of 2,342 square meters, located in the charm…
$81,587
Mieszkanie w Kritu Tera, Cypr
For sale: an exceptional development land opportunity in the charming village of Kritou Tera…
$226,436
