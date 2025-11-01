Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Koili
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Koili, Cypr

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
15 obiektów total found
Mieszkanie w Koili, Cypr
Mieszkanie
Koili, Cypr
Residential land in Koili village, Paphos district. The property has an area of 4014m2 and a…
$452,872
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Koili, Cypr
Mieszkanie
Koili, Cypr
A large residential plot is available for sale in Leptos Kamares village, located in Tala, P…
$220,630
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Koili, Cypr
Mieszkanie
Koili, Cypr
A beautiful plot of land at the village of Koili, Paphos.It is located at the top of the hil…
$638,665
Zostaw prośbę
Ness Wii MarketNess Wii Market
Mieszkanie w Koili, Cypr
Mieszkanie
Koili, Cypr
Located in the picturesque Koili community of Paphos District, this attractive field is appr…
$127,733
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Koili, Cypr
Mieszkanie
Koili, Cypr
This special land in Koili, Paphos, offers an amazing investment opportunity, ideal for both…
$58,060
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Koili, Cypr
Mieszkanie
Koili, Cypr
Residential Land for Sale in Koili Village, Paphos – Prime Development Opportunity Located …
$894,131
Zostaw prośbę
Estate Service 24Estate Service 24
Mieszkanie w Koili, Cypr
Mieszkanie
Koili, Cypr
Residential land located in the Koili community within the Paphos district is available for …
$557,381
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Koili, Cypr
Mieszkanie
Koili, Cypr
Location: Koili, Paphos, 700m of Koili village, 500m of Tsada-Koili main road. Area: 26,42…
$99,864
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Koili, Cypr
Mieszkanie
Koili, Cypr
For sale: a generous development land plot of 3,450 square meters, located in the peaceful a…
$232,242
Zostaw prośbę
VernaVerna
Mieszkanie w Koili, Cypr
Mieszkanie
Koili, Cypr
Plot in Koili community, in Paphos District. It is situated at a distance of approximately 1…
$325,139
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Koili, Cypr
Mieszkanie
Koili, Cypr
For sale: Development land with a plot size of 780 m2, located in the peaceful area of Koili…
$139,345
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Koili, Cypr
Mieszkanie
Koili, Cypr
Residential land available in Koili village, Paphos district. It is accessible through a p…
$313,527
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Koili, Cypr
Mieszkanie
Koili, Cypr
For sale is a spacious plot of development land totaling 5,017 square meters, located in the…
$673,502
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Koili, Cypr
Mieszkanie
Koili, Cypr
A large agricultural field for sale in Koili village, Paphos district The property has an…
$81,285
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Koili, Cypr
Mieszkanie
Koili, Cypr
Agricultural land located in Koili, Paphos.The size of the land is 3972 square meters.Falls …
$232,242
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Koili, Cypr

z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się