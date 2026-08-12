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Mieszkania na sprzedaż w Nata, Cypr

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3 obiekty total found
Mieszkanie w Nata, Cypr
Mieszkanie
Nata, Cypr
Pole ma powierzchnię 8,362 metrów kwadratowych. Znajduje się w strefie planowania miejskieg…
$167,087
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Mieszkanie w Nata, Cypr
Mieszkanie
Nata, Cypr
Na sprzedaż gruntów rolnych w Nata. Znajduje się w strefie G3 o gęstości budynków 10%, o wsk…
$48,398
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Mieszkanie w Nata, Cypr
Mieszkanie
Nata, Cypr
Na sprzedaż gruntów rolnych w Nata. Znajduje się w strefie G3 o gęstości budynków 10%, o wsk…
$109,471
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