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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Dystrykt Pafos, Cypr

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Pafos
2320
Peyia
359
Polis
12
Yeroskipou
687
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314 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Kissonerga, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 175 m²
Przedstawiamy wspaniały nowy projekt w Kissonerga, idealnie położony w odległości spaceru od…
$737,486
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Mieszkanie 2 pokoi w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Na sprzedaż jest nowoczesny apartament off- plan w pożądanym obszarze chlorakas. Ta przestro…
$357,220
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Mieszkanie 3 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Imponujące, wysokiej jakości struktury. Ta luksusowa wieża będzie miała 50 luksusowych apar…
$2,39M
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 149 m²
Jest to luksusowy apartament nad morzem położony w premium społeczności mieszkalnej w Pafos,…
$1,47M
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Mieszkanie 1 pokój w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Na sprzedaż jest nowoczesne mieszkanie obecnie w budowie w tętniącej życiem okolicy Kato Paf…
$979,474
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Mieszkanie 2 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Na sprzedaż: Nowoczesny dwupokojowy, dwuosobowy apartament położony na 8. piętrze dobrze zap…
$1,94M
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 149 m²
Jest to luksusowy apartament nad morzem położony w premium społeczności mieszkalnej w Pafos,…
$1,47M
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Mieszkanie 1 pokój w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Chloraka, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Na sprzedaż jest przestronny apartament off- plan w malowniczej okolicy Chlorakas. Ta nowocz…
$241,988
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Mieszkanie 3 pokoi w Kouklia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Kouklia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 255 m²
Na sprzedaż jest oszałamiający oddzielony bungalow położony w pożądanym obszarze Secret Vall…
$1,97M
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Mieszkanie 3 pokoi w Empa, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Empa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż jest nowoczesna maisonette obecnie w budowie w pożądanym obszarze Empa. Z imponu…
$377,100
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Na sprzedaż: Nowoczesne dwupokojowe, dwułazienkowe mieszkanie w południe - po grobowce obsza…
$410,461
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Na sprzedaż: Przestronne dwupokojowe, dwułazienkowe mieszkanie w budowie w południe-po grobo…
$723,658
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Mieszkanie 3 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Imponujące, wysokiej jakości struktury. Ta luksusowa wieża będzie miała 50 luksusowych apar…
$1,98M
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Mieszkanie 3 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Odkryj ten luksusowy apartament na sprzedaż, obecnie w budowie, położony w tętniącej życiem …
$2,82M
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Mieszkanie 3 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Imponujące, wysokiej jakości struktury. Ta luksusowa wieża będzie miała 50 luksusowych apar…
$2,82M
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Mieszkanie w Ineia, Cypr
Mieszkanie
Ineia, Cypr
Duże tereny mieszkalne w Inei Do sprzedaży jest 1 / 2 udział w polu, który odpowiada powier…
$207,418
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Mieszkanie 1 pokój w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Chloraka, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Witaj w swoim przyszłym domu w Chlorakas! Ten apartament off- plan oferuje przestronną wewnę…
$253,511
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Mieszkanie w Pafos, Cypr
Mieszkanie
Pafos, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Na sprzedaż: Nowoczesny apartament studyjny obecnie w budowie w popularnych grobowcach okoli…
$394,823
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Mieszkanie 1 pokój w Pafos, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Pafos, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Na sprzedaż znajduje się nowoczesny, podbudowany apartament o komfortowej powierzchni 51,8 m…
$496,651
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Mieszkanie 4 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 375 m²
Luksusowy Seafront Villa - Contemporary Coastal Living Ta wyjątkowa willa znajduje się w ba…
$5,42M
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Mieszkanie 4 pokoi w Konia, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Konia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 510 m²
Ta oszałamiająca willa z czterema sypialniami znajduje się w pięknej okolicy Konia i oferuje…
$2,97M
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Mieszkanie 4 pokoi w Kissonerga, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 214 m²
Przedstawiamy wspaniały nowy projekt w Kissonerga, idealnie położony w odległości spaceru od…
$846,957
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Mieszkanie 3 pokoi w Polis, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Polis, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 149 m²
Luksusowe wille nad morzem w Polis Chrysochous, Cypr ? Exclusive Coastal Living Odkryj niez…
$927,619
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Na sprzedaż: Przestronne dwupokojowe, dwułazienkowe mieszkanie w budowie w południe-po grobo…
$723,658
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Mieszkanie w Pafos, Cypr
Mieszkanie
Pafos, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Na sprzedaż: Nowoczesny apartament studyjny obecnie w budowie w popularnych grobowcach okoli…
$394,094
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Mieszkanie 2 pokoi w Koinoteta Acheleias, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Koinoteta Acheleias, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Odkryj premium wille nad morzem w Geroskipou, Pafos. Dwupokojowe rezydencje z prywatnym ogro…
$792,909
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Mieszkanie 2 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Ten apartament jest przeznaczony do uchwycenia zapierające dech w piersiach widoki na morze.…
$368,743
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Mieszkanie 3 pokoi w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Na sprzedaż: pięknie odrestaurowana willa w południowej części miejscowości Chlorakas. Ten n…
$580,153
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Mieszkanie 4 pokoi w Peyia, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Peyia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 244 m²
Na sprzedaż jest klucz gotowy, nowoczesny bungalow, oferując hojną przestrzeń życiową 244 m …
$2,88M
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Na sprzedaż jest nowoczesny apartament obecnie w budowie, ma być ukończony w 2026 roku. Ten …
$474,488
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Typy nieruchomości w Dystrykt Pafos.

penthouse’y
apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Dystrykt Pafos, Cypr

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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