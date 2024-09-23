Piso en edificio nuevo Propiedades con Concepto de Hotel de 5 Estrellas en Alanya Kestel

Propiedades con vistas panorámicas al mar y a la ciudad en un proyecto con todas las comodidades en Alanya Kestel

Las elegantes propiedades están situadas en Kestel, en Alanya. Kestel es una zona en desarrollo con diversas comodidades. La zona alberga rutas de senderismo, restaurantes, cafeterías y muchas más comodidades diarias y sociales.

Las propiedades en venta en Alanya se encuentran a 1 km de la playa, a 4 km del centro de Mahmutlar, a 4,5 km del centro comercial Alanyum, a 7,4 km del castillo de Alanya y a 32 km del aeropuerto de Gazipasa.

Las propiedades de nueva construcción están situadas en un proyecto que consta de 14 bloques en 35.109 metros cuadrados de terreno total. En el proyecto hay piscinas infinitas cubiertas y al aire libre, toboganes para niños y adultos, cascadas, rutas de senderismo, canchas de baloncesto y voleibol, ping-pong, pista de tenis, equipo de waterpolo, parques infantiles, zonas de descanso, vestíbulo común, recepción, piscina cubierta climatizada, baño turco, sauna, salas de vapor y sal, salas de masaje, salas de ocio para adultos y un parque infantil.

AYT-04119