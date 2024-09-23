  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Muratpasa
  Piso en edificio nuevo Propiedades con Concepto de Hotel de 5 Estrellas en Alanya Kestel

Piso en edificio nuevo Propiedades con Concepto de Hotel de 5 Estrellas en Alanya Kestel

Muratpasa, Turquía
de
$653,362
;
50
ID: 27893
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Muratpasa
  • Ciudad
    Antalya

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Sobre el complejo

Propiedades con vistas panorámicas al mar y a la ciudad en un proyecto con todas las comodidades en Alanya Kestel

Las elegantes propiedades están situadas en Kestel, en Alanya. Kestel es una zona en desarrollo con diversas comodidades. La zona alberga rutas de senderismo, restaurantes, cafeterías y muchas más comodidades diarias y sociales.

Las propiedades en venta en Alanya se encuentran a 1 km de la playa, a 4 km del centro de Mahmutlar, a 4,5 km del centro comercial Alanyum, a 7,4 km del castillo de Alanya y a 32 km del aeropuerto de Gazipasa.

Las propiedades de nueva construcción están situadas en un proyecto que consta de 14 bloques en 35.109 metros cuadrados de terreno total. En el proyecto hay piscinas infinitas cubiertas y al aire libre, toboganes para niños y adultos, cascadas, rutas de senderismo, canchas de baloncesto y voleibol, ping-pong, pista de tenis, equipo de waterpolo, parques infantiles, zonas de descanso, vestíbulo común, recepción, piscina cubierta climatizada, baño turco, sauna, salas de vapor y sal, salas de masaje, salas de ocio para adultos y un parque infantil.


AYT-04119

Localización en el mapa

Muratpasa, Turquía
Educación
Cuidado de la salud

