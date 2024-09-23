Villa Villa 5+1 300 meters from the sea in Konkala | Alanya.

5+1 villa junto al mar en Alanya: piscina privada, jardín, 300 metros a la playa (Konaklı)

¿Buscas una villa en Turquía para residencia permanente o vacaciones? Ofrecemos una villa independiente en la zona de Konaklı de Alanya, una combinación de privacidad, comodidad y una ubicación ideal junto al mar.

Características principales de la propiedad:

Ubicación: Konaklı, Alanya, Turquía

Distancia a la playa: 300 m — una rara proximidad para villas de esta clase

Superficie de la vivienda: 265 m2

Superficie de parcela: 450 m2

Equipamiento: 5+1 (5 dormitorios + salón)

Ventajas de la villa

Piscina privada: un oasis personal para el descanso y la relajación

Jardín privado: una zona verde para la privacidad y las reuniones familiares

Calefacción individual (radiadores) - confort todo el año

Balcones/terrazas de cada habitación: máxima luz natural y aire fresco

Diseño práctico — funcionalidad y comodidad en cada detalle

Planta de diseño:

Planta baja:

Dormitorio

Sala de estar

Cocina

Baño

Inodoro separado

Segundo piso:

4 dormitorios separados

2 baños

¿Por qué es una villa tu elección ideal?

Proximidad al mar. 300 metros de la playa – paseos diarios junto al agua y acceso rápido a actividades costeras.

Privacidad. Una casa unifamiliar con parcela cerrada garantiza privacidad y seguridad.

Espacio. La amplia casa y la parcela son perfectas para una familia o invitados entretenidos.

Confort durante todo el año. Calefacción individual hace que la villa sea adecuada para la ocupación en cualquier estación.

Ubicación: Konkali (Konaklı) – Ventajas del área:

Infraestructura desarrollada (tiendas, restaurantes, cafés)

Ambiente tranquilo lejos de las zonas turísticas ruidosas

Buenos enlaces de transporte al centro de Alanya

¡No pierdas la oportunidad de tener una villa junto al mar!

Esta es una opción real para aquellos que sueñan con su propia casa junto al mar con una piscina, jardín y una ubicación ideal.

Para información más detallada sobre este proyecto, por favor llámenos o envíenos un correo electrónico.