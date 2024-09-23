  1. Realting.com
Villa Villa 5+1 300 meters from the sea in Konkala | Alanya.

Alanya, Turquía
$448,660
15
ID: 33243
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1356
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 3/2/26

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Alanya

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Área vallada

Además

  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

5+1 villa junto al mar en Alanya: piscina privada, jardín, 300 metros a la playa (Konaklı)

¿Buscas una villa en Turquía para residencia permanente o vacaciones? Ofrecemos una villa independiente en la zona de Konaklı de Alanya, una combinación de privacidad, comodidad y una ubicación ideal junto al mar.

Características principales de la propiedad:

  • Ubicación: Konaklı, Alanya, Turquía
  • Distancia a la playa: 300 m — una rara proximidad para villas de esta clase
  • Superficie de la vivienda: 265 m2
  • Superficie de parcela: 450 m2
  • Equipamiento: 5+1 (5 dormitorios + salón)

Ventajas de la villa

  • Piscina privada: un oasis personal para el descanso y la relajación
  • Jardín privado: una zona verde para la privacidad y las reuniones familiares
  • Calefacción individual (radiadores) - confort todo el año
  • Balcones/terrazas de cada habitación: máxima luz natural y aire fresco
  • Diseño práctico — funcionalidad y comodidad en cada detalle

Planta de diseño:

Planta baja:

  • Dormitorio
  • Sala de estar
  • Cocina
  • Baño
  • Inodoro separado

Segundo piso:

  • 4 dormitorios separados
  • 2 baños

¿Por qué es una villa tu elección ideal?

  • Proximidad al mar. 300 metros de la playa – paseos diarios junto al agua y acceso rápido a actividades costeras.
  • Privacidad. Una casa unifamiliar con parcela cerrada garantiza privacidad y seguridad.
  • Espacio. La amplia casa y la parcela son perfectas para una familia o invitados entretenidos.
  • Confort durante todo el año. Calefacción individual hace que la villa sea adecuada para la ocupación en cualquier estación.

Ubicación: Konkali (Konaklı) – Ventajas del área:

  • Infraestructura desarrollada (tiendas, restaurantes, cafés)
  • Ambiente tranquilo lejos de las zonas turísticas ruidosas
  • Buenos enlaces de transporte al centro de Alanya

¡No pierdas la oportunidad de tener una villa junto al mar!
Esta es una opción real para aquellos que sueñan con su propia casa junto al mar con una piscina, jardín y una ubicación ideal.

Para información más detallada sobre este proyecto, por favor llámenos o envíenos un correo electrónico.

Localización en el mapa

Alanya, Turquía
