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Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools close to Gazipasa Airport, Antalya, Turkey
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Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools close to Gazipasa Airport, Antalya, Turkey
Gazipasa, Turquía
de
$145,656
La residencia cuenta con piscina al aire libre, piscina infantil, sauna, gimnasio, parque infantil, videovigilancia, aparcamiento.Terminación - Diciembre, 2023.Ubicación e infraestructura cercana El establecimiento se encuentra a 200 metros del centro de Gazipasa, a 2,5 km del mar y a 5 minu…
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TRANIO
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Complejo residencial New residence with swimming pools and a garden at 500 meters from the beach, Gazipasa, Turkey
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Complejo residencial New residence with swimming pools and a garden at 500 meters from the beach, Gazipasa, Turkey
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Complejo residencial New residence with swimming pools and a garden at 500 meters from the beach, Gazipasa, Turkey
Gazipasa, Turquía
de
$163,134
La residencia cuenta con piscina al aire libre, piscina infantil, sauna, gimnasio, parque infantil, videovigilancia, jardín, aparcamiento.Finalización - final de diciembre de 2023.Ubicación e infraestructura cercana Playa Gazipasa - 500 metrosCentro de la ciudad - 2 kmAeropuerto - 6 km
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TRANIO
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Complejo residencial Квартира в Газипаше от застройщика
Complejo residencial Квартира в Газипаше от застройщика
Complejo residencial Квартира в Газипаше от застройщика
Complejo residencial Квартира в Газипаше от застройщика
Complejo residencial Квартира в Газипаше от застройщика
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Complejo residencial Квартира в Газипаше от застройщика
Gazipasa, Turquía
de
$126,173
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 8
продажа кварти interfacción в газипаше о заículos город в 30 км на восток о алнии с населениеusa 52000 человек. Газипаша имет соб mem. Газипаша находит involuce на равнине между средизеículos Центра razón ае и клуы с аквапаркаood. медицинска show " Так же, есть косетetro pregunt. Жизнь в г…
Agencia
ALANYA INVESTMENT
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TekceTekce
Edificio de apartamentos Hayat Dream Gazipasa
Edificio de apartamentos Hayat Dream Gazipasa
Gazipasa, Turquía
de
$130,201
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 10
Área 43–90 m²
35 objetos inmobiliarios 35
Alanya, Gazipasha, 750m a la playa de arena, toda la infraestructura necesaria, a poca distancia
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
43.0
131,766 – 183,779
Apartamentos 2 habitaciones
90.0
241,571 – 253,129
Agencia
RealtGo
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