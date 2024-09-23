Villa Villa with sea view for the price of an aptamentov!

Villa video disponible bajo petición!
Lujo amueblado 3+1 adosada con vistas al mar en el complejo Granada Residence Kargicak.
Granada Residence es un complejo único de villas de lujo y apartamentos con servicios de hotel de cinco estrellas!
El complejo está situado en una parcela de 64.000 m2 en una de las mejores ubicaciones de la Riviera Turca, en una ladera a los pies de las montañas Taurus en el distrito de Kargicak, a 2,5 km del mar.
Servicios complejos:
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