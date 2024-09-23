Villa Villa with sea view for the price of an aptamentov!

Villa video disponible bajo petición!

Lujo amueblado 3+1 adosada con vistas al mar en el complejo Granada Residence Kargicak.

Cuarto de cocina

3 dormitorios

3 baños

Jardín

Granada Residence es un complejo único de villas de lujo y apartamentos con servicios de hotel de cinco estrellas!

El complejo está situado en una parcela de 64.000 m2 en una de las mejores ubicaciones de la Riviera Turca, en una ladera a los pies de las montañas Taurus en el distrito de Kargicak, a 2,5 km del mar.

Servicios complejos:

Paisajes

Piscinas al aire libre

Piscina para niños

Parque acuático

Piscina cubierta

Cafetería

Sauna

Hamam turco

SPA Centro

3 salas de masaje

Gimnasio

Ping-pong

Billares

Mini golf

Tribunales de tenis

Parque infantil

Zona de barbacoa

Corte de baloncesto

Jardín iluminado

Antena de satélite

Generador de energía

Aparcamiento y bicicletas

Seguridad las 24 horas

Groundsman

Seguridad 24/7

Supermercado

Servicio de traslado a/desde la playa

Para más información sobre este proyecto, por favor llámenos o envíenos un correo electrónico.