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Villa Villa with sea view for the price of an aptamentov!

Kargicak, Turquía
de
$300,607
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ID: 36543
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/5/26

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Alanya
  • Pueblo
    Kargıcak

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

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Villa video disponible bajo petición!
Lujo amueblado 3+1 adosada con vistas al mar en el complejo Granada Residence Kargicak.

  • Cuarto de cocina
  • 3 dormitorios
  • 3 baños
  • Jardín

Granada Residence es un complejo único de villas de lujo y apartamentos con servicios de hotel de cinco estrellas!

El complejo está situado en una parcela de 64.000 m2 en una de las mejores ubicaciones de la Riviera Turca, en una ladera a los pies de las montañas Taurus en el distrito de Kargicak, a 2,5 km del mar.

Servicios complejos:

  • Paisajes
  • Piscinas al aire libre
  • Piscina para niños
  • Parque acuático
  • Piscina cubierta
  • Cafetería
  • Sauna
  • Hamam turco
  • SPA Centro
  • 3 salas de masaje
  • Gimnasio
  • Ping-pong
  • Billares
  • Mini golf
  • Tribunales de tenis
  • Parque infantil
  • Zona de barbacoa
  • Corte de baloncesto
  • Jardín iluminado
  • Antena de satélite
  • Generador de energía
  • Aparcamiento y bicicletas
  • Seguridad las 24 horas
  • Groundsman
  • Seguridad 24/7
  • Supermercado
  • Servicio de traslado a/desde la playa

Para más información sobre este proyecto, por favor llámenos o envíenos un correo electrónico.

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Kargicak, Turquía
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Fecha límite
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