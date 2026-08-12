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Apartamentos con piscina en venta en Chipre

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Limasol
9
Pafos
2322
Larnaca
1527
Peyia
360
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349 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Premium Premium
Apartamento 3 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 150 m²
Piso 17/37
Affacciata sulle acque scintillanti del Mediterraneo, questa splendida residenza con tre cam…
$3,57M
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John Taylor Cyprus
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Apartamento 4 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
TOP TOP
Apartamento 4 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 151 m²
Piso 3/4
Este moderno apartamento ático, situado en las prestigiosas colinas de Agios Athanasios, com…
$2,63M
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Apartamento 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 121 m²
Piso 3/3
Situato nella vivace zona costiera di Kato Paphos, a soli 600 metri dal mare, questo moderno…
$1,14M
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Piso 1/4
Amplio apartamento de 2 habitaciones con una superficie de 75,82 metros cuadrados en la prim…
$415,129
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
For sale: Modern two-bedroom apartment in Downtown Residences, in the heart of Kato Paphos. …
$498,734
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Apartamento 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 124 m²
Piso 4/4
Situato nel cuore dell'ambita zona di Katholiki a Limassol, questo straordinario attico con …
$1,15M
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Apartamento 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Área 143 m²
Piso 4/4
Precio: 1.340.000 EUR + IVA Detalles del ático 402A: Piso - Cuarto Dormitorios - 3 Superfic…
$1,55M
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Apartamento 1 habitacion en Yeroskipou, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Panorama Apartments — Contemporary Mediterranean Living in Geroskipou, Paphos Panorama Ap…
$334,445
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Apartamento 1 habitación en Famagusta District, Chipre
Apartamento 1 habitación
Famagusta District, Chipre
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Apartamento de jardín listo para mover con vista a la piscina!Experimente una vida pacífica …
$122,831
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
ALSOS — Modern Two-Bedroom Apartment in Anavargos, Paphos This two-bedroom apartment is l…
$328,578
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Apartamento 1 habitacion en Prodromos, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Prodromos, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 96 m²
For sale: a modern 1-bedroom apartment in Berengaria Residence, designed with comfort and pr…
$318,017
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Apartamento 1 habitacion en Foinikaria, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Foinikaria, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 96 m²
Venta: un elegante apartamento de 1 dormitorio en Flow, que ofrece confort moderno y comodid…
$319,412
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Apartamento 1 habitación en Pafos, Chipre
Apartamento 1 habitación
Pafos, Chipre
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Luma Genesis — Modern One-Bedroom Apartment in PaphosModerno apartamento de una habitación e…
$193,626
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Apartamento 8 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Apartamento 8 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Habitaciones 8
Dormitorios 8
Área 579 m²
Piso 18/23
Întinzându-se pe șase etaje complete, penthouse-ul "Emperor" este bijuteria coroanei acestei…
$18,47M
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 108 m²
For sale: Modern two-bedroom apartment in Noble, Paphos. This exclusive building consists of…
$475,265
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Apartamento 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 124 m²
Piso 4/4
En el corazón de la zona católica de Limassol, este excelente ático de 3 dormitorios combina…
$1,27M
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Apartamento 3 habitaciones en Limasol, Chipre
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Limasol, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 4
Área 120 m²
Piso 2/4
Situato in prima linea sul Mediterraneo, accanto al prestigioso porto turistico di St. Rapha…
$4,69M
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Apartamento 3 habitaciones en Thrinia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Thrinia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
For sale: Spacious three-bedroom penthouse in Emblem, central Paphos. This elegant penthouse…
$792,108
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Apartamento 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Área 128 m²
Piso 4/4
Precio: 1.300,000 EUR + IVA Detalles del ático 401B: Piso - Cuarto Dormitorios - 3 Superfic…
$1,50M
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Apartamento 3 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 174 m²
Venta: un amplio apartamento de 3 dormitorios en Cypress Grove, que ofrece elegantes viviend…
$730,758
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Apartamento 2 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
La Bella — Modern Two-Bedroom Apartment in Geroskipou, Paphos La Bella offers spacious an…
$357,915
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Apartamento 1 habitación en Yeroskipou, Chipre
Apartamento 1 habitación
Yeroskipou, Chipre
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Piso 1/1
B103 – 1 Dormitorio Silencio 1 Baño Silencio 52 m2 Interna + 15 m2 Veranda cubierta Superfic…
$338,691
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Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 90 m²
Piso 4/4
Elegante appartamento con 2 camere da letto in vendita in uno dei complessi residenziali cos…
$1,69M
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Apartamento 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 260 m²
Nocturna Shores Apartments is a prestigious waterfront development in the heart of Limassol'…
$2,47M
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Apartamento 1 habitacion en Kissonerga, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Venta: Apartamento de 1 dormitorio en Vista Gardens, Chipre.Un proyecto moderno por un desar…
$236,507
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Apartamento 1 habitacion en Parekklisia, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Venta: un lujoso apartamento frente a la playa de 1 dormitorio en Capri House, combinando el…
$319,412
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Apartamento 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
For sale: spacious and elegant 2-bedroom apartment in a gated complex with premium amenities…
$516,337
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Apartamento 2 habitaciones en Chloraka, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
CIRVIS — Modern Two-Bedroom Apartments in Paphos The two-bedroom apartments at CIRVIS off…
$422,457
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Apartamento 2 habitaciones en Kato Deftera, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Kato Deftera, Chipre
Habitaciones 2
Área 95 m²
Under construction two bedroom luxury apartment for sale in Paralimni - Famagusta province, …
$256,253
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Apartamento 1 habitacion en Chloraka, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Chloraka, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
CIRVIS — Modern One-Bedroom Apartments in Paphos The one-bedroom apartments at CIRVIS are…
$258,168
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Tipos de propiedades en Chipre

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