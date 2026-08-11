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Apartamentos en venta en Tserkezoi Municipality, Chipre

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1 habitación
8
2 habitaciones
17
3 habitaciones
21
4 habitaciones
25
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79 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Tserkezoi Municipality, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Tserkezoi Municipality, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 1/4
Venta: Este moderno apartamento con 2 dormitorios y 2 baños está situado en la planta baja d…
$483,354
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Apartamento 3 habitaciones en Tserkezoi Municipality, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Tserkezoi Municipality, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 159 m²
En el borde occidental de Limassol, a pocos pasos del nuevo casino, es un complejo de golf ú…
$1,08M
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Apartamento en Tserkezoi Municipality, Chipre
Apartamento
Tserkezoi Municipality, Chipre
Terreno agrícola de 11311m2 en Tserkezoi está ahora disponible en el mercado. Densidad del e…
$3,75M
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Apartamento 2 habitaciones en Tserkezoi Municipality, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Tserkezoi Municipality, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 114 m²
En el borde occidental de Limassol, a pocos pasos del nuevo casino, es un complejo de golf ú…
$627,443
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Apartamento en Tserkezoi Municipality, Chipre
Apartamento
Tserkezoi Municipality, Chipre
En venta es una impresionante parcela situada en la pintoresca zona de Tserkezoi. Esta gran …
$377,962
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Ático Ático 3 habitaciones en Tserkezoi Municipality, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Tserkezoi Municipality, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 162 m²
Piso 5/5
Esta nueva estación de esquí cuenta con un paisaje único junto al lago Salt más grande de la…
$2,21M
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Apartamento 4 habitaciones en Tserkezoi Municipality, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Tserkezoi Municipality, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 288 m²
El nuevo complejo de golf está situado al oeste de Limassol, a menos de 500 metros del nuevo…
$2,31M
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Apartamento 1 habitacion en Limasol, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Limasol, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Descubra una vida contemporánea con estilo en la vibrante zona de Zakaki, una de las localid…
$257,405
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Apartamento 4 habitaciones en Tserkezoi Municipality, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Tserkezoi Municipality, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Podría ser una villa de vacaciones idílica o una casa de resort cómodamente hermosa. Lo que …
$2,24M
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Apartamento 4 habitaciones en Tserkezoi Municipality, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Tserkezoi Municipality, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Podría ser una villa de vacaciones idílica o una casa de resort cómodamente hermosa. Lo que …
$1,91M
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Apartamento 4 habitaciones en Tserkezoi Municipality, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Tserkezoi Municipality, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Podría ser una villa de vacaciones idílica o una casa de resort cómodamente hermosa. Lo que …
$2,24M
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Apartamento 4 habitaciones en Tserkezoi Municipality, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Tserkezoi Municipality, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Podría ser una villa de vacaciones idílica o una casa de resort cómodamente hermosa. Lo que …
$1,91M
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Apartamento 1 habitacion en Tserkezoi Municipality, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Tserkezoi Municipality, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Sunset Gardens es una primera de su amable comunidad cerrada en Limassol rebosante de vida, …
$353,489
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Apartamento 1 habitacion en Limasol, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Limasol, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Disfrute de la vida contemporánea en este hermoso apartamento de 1 dormitorio, situado dentr…
$274,566
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Apartamento 4 habitaciones en Tserkezoi Municipality, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Tserkezoi Municipality, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Podría ser una villa de vacaciones idílica o una casa de resort cómodamente hermosa. Lo que …
$2,07M
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Apartamento 4 habitaciones en Tserkezoi Municipality, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Tserkezoi Municipality, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 228 m²
Podría ser una villa de vacaciones idílica o una casa de resort cómodamente hermosa. Lo que …
$2,41M
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Apartamento 4 habitaciones en Tserkezoi Municipality, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Tserkezoi Municipality, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Podría ser una villa de vacaciones idílica o una casa de resort cómodamente hermosa. Lo que …
$2,07M
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Apartamento 3 habitaciones en Tserkezoi Municipality, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Tserkezoi Municipality, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 147 m²
Diseñado para que los espacios interiores y exteriores estén perfectamente unificados, este …
$1,26M
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Apartamento 3 habitaciones en Tserkezoi Municipality, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Tserkezoi Municipality, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 196 m²
Un secreto a una convivencia armoniosa es un hogar impecablemente conceptualizado para equil…
$1,68M
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Apartamento 3 habitaciones en Tserkezoi Municipality, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Tserkezoi Municipality, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Un secreto a una convivencia armoniosa es un hogar impecablemente conceptualizado para equil…
$1,75M
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Apartamento 4 habitaciones en Tserkezoi Municipality, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Tserkezoi Municipality, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 233 m²
Podría ser una villa de vacaciones idílica o una casa de resort cómodamente hermosa. Lo que …
$2,40M
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Apartamento en Tserkezoi Municipality, Chipre
Apartamento
Tserkezoi Municipality, Chipre
En venta es una impresionante parcela situada en la pintoresca zona de Tserkezoi. Esta gran …
$345,697
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Apartamento 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Experimente la vida contemporánea en el corazón de Zakaki, una de las zonas residenciales de…
$388,968
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Apartamento 4 habitaciones en Tserkezoi Municipality, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Tserkezoi Municipality, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 233 m²
Podría ser una villa de vacaciones idílica o una casa de resort cómodamente hermosa. Lo que …
$2,10M
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Apartamento 4 habitaciones en Tserkezoi Municipality, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Tserkezoi Municipality, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 233 m²
Podría ser una villa de vacaciones idílica o una casa de resort cómodamente hermosa. Lo que …
$2,40M
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Apartamento 4 habitaciones en Tserkezoi Municipality, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Tserkezoi Municipality, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Podría ser una villa de vacaciones idílica o una casa de resort cómodamente hermosa. Lo que …
$2,17M
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Apartamento 4 habitaciones en Tserkezoi Municipality, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Tserkezoi Municipality, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Podría ser una villa de vacaciones idílica o una casa de resort cómodamente hermosa. Lo que …
$2,10M
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Apartamento 2 habitaciones en Tserkezoi Municipality, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Tserkezoi Municipality, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Número de plantas 5
Esta nueva estación de esquí cuenta con un paisaje único junto al lago Salt más grande de la…
$673,846
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Apartamento 3 habitaciones en Tserkezoi Municipality, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Tserkezoi Municipality, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Un secreto a una convivencia armoniosa es un hogar impecablemente conceptualizado para equil…
$1,96M
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Apartamento en Tserkezoi Municipality, Chipre
Apartamento
Tserkezoi Municipality, Chipre
En venta es una impresionante parcela situada en la pintoresca zona de Tserkezoi. Esta gran …
$377,962
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Parámetros de las propiedades en Tserkezoi Municipality, Chipre

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