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Apartamentos en venta en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre

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áticos
9
1 habitación
79
2 habitaciones
129
3 habitaciones
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386 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Un nuevo proyecto se encuentra en un lugar central en el corazón de la zona turística de Lim…
$946,516
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Apartamento en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento
Agios Tychonas, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Un nuevo proyecto se encuentra en un lugar central en el corazón de la zona turística de Lim…
$588,687
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Apartamento 3 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 146 m²
Un nuevo proyecto se encuentra en un lugar central en el corazón de la zona turística de Lim…
$1,35M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 2 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Un nuevo proyecto se encuentra en un lugar central en el corazón de la zona turística de Lim…
$1,04M
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Apartamento 1 habitacion en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Situado en la prestigiosa carretera costera de Agios Tychonas, este apartamento de una habit…
$201,799
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Apartamento 2 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Un nuevo desarrollo situado en Agios Tychonas, Limassol. 5 minutos de St Raphael Marina y 15…
$536,613
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Apartamento 3 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 133 m²
Piso 1/5
Este elegante e único apartamento com 3 quartos está localizado apenas a 100 metros do Mar M…
$1,79M
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Agencia
John Taylor Cyprus
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English, Русский, Dutch
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Apartamento 2 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 157 m²
Descubra un complejo residencial de lujo excepcional en Limassol, perfectamente situado cerc…
$1,01M
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Apartamento 2 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Un complejo elegante que consta de dos bloques y cuarenta ocho apartamentos situados en una …
$1,23M
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Apartamento 2 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 157 m²
Descubra un complejo residencial de lujo excepcional en Limassol, perfectamente situado cerc…
$1,13M
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Apartamento 5 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 5
Área 398 m²
Esta notable villa se encuentra en una zona tranquila, pintoresca y prestigiosa de Agios Tyc…
$2,30M
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Apartamento 3 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Venta: un impresionante piso de reventa situado en el deseable Agios Tychonas - Área Turísti…
$455,167
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Apartamento 1 habitacion en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Un nuevo desarrollo situado en las partes más bellas de Limassol con vistas sin obstáculos d…
$437,211
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Apartamento 2 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Este nuevo complejo boutique exclusivo promete un estilo de vida lujoso a pocos pasos del Me…
$998,541
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Apartamento 1 habitacion en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 1
Área 76 m²
Nueva y pacífica comunidad cerrada en Limassol, creada para aquellos que valoran la serenida…
$425,431
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Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento 1 habitación en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Apartamento 1 habitación
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Un encantador y lujoso proyecto de diseño exquisito le permite disfrutar de impresionantes v…
$784,106
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Apartamento 1 habitacion en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Situado en la prestigiosa zona de Agios Tychonas, este elegante apartamento de una habitació…
$881,104
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Apartamento 3 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 253 m²
Experiencia refinada vida costera en este moderno apartamento de planta completa, situado en…
$1,95M
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Apartamento 2 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Un complejo elegante que consta de dos bloques y cuarenta ocho apartamentos situados en una …
$1,23M
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Apartamento 3 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 158 m²
Piso 5
Situato nella prestigiosa zona di Agios Tychonas a Limassol, nelle vicinanze delle antiche r…
$2,28M
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Agencia
John Taylor Cyprus
Idiomas hablados
English, Русский, Dutch
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Apartamento 3 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 134 m²
Tres (3) Dormitorio Apartamento frente a la playa situado en la 5a planta de un edificio de …
$1,73M
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Apartamento 2 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Apartamento de lujo de 2 dormitorios en un exclusivo proyecto situado en la zona de Agios Ty…
$944,904
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Apartamento 3 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 166 m²
Situado en una de las zonas costeras más prestigiosas y establecidas de Limassol, este proye…
$2,21M
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Apartamento 4 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 156 m²
Este apartamento de 4 dormitorios de segunda planta cerca de Amathus Promenade en Limassol c…
$756,438
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Apartamento 4 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 156 m²
Este apartamento de 4 dormitorios de segunda planta cerca de Amathus Promenade en Limassol c…
$756,438
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Apartamento 2 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 176 m²
Piso 3/3
Este confortable apartamento de tres dormitorios también disfruta de una gran sala de estar,…
$1,06M
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Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Apartamento 4 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 261 m²
Piso 21/24
Moderno apartamento en construcción en la prestigiosa zona de Ayios Tikhonas. Este amplio al…
$6,45M
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Apartamento 2 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Esta moderna torre residencial de 27 plantas es la tercera más alta de Limassol y ofrece un …
$3,07M
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Apartamento en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento
Agios Tychonas, Chipre
Tierra disponible en el encantador pueblo de Agios Tychonas. Fácil acceso y a pocos minutos …
$1,73M
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Apartamento 2 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Hermosa propiedad en construcción en Agios Tyconas. Los accesorios y accesorios son de la má…
$2,07M
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Parámetros de las propiedades en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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