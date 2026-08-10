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Apartamentos en venta en Demos Agiou Athanasiou, Chipre

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áticos
92
estudios
16
1 habitación
252
2 habitaciones
848
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1 579 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Premium Premium
Apartamento 3 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 150 m²
Piso 17/37
Affacciata sulle acque scintillanti del Mediterraneo, questa splendida residenza con tre cam…
$3,57M
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John Taylor Cyprus
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Apartamento 4 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
TOP TOP
Apartamento 4 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 151 m²
Piso 3/4
Este moderno apartamento ático, situado en las prestigiosas colinas de Agios Athanasios, com…
$2,64M
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John Taylor Cyprus
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Apartamento 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
TOP TOP
Apartamento 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 112 m²
Piso 3/3
Las oportunidades para obtener un ático de nueva construcción en Alemania son cada vez más r…
$1,14M
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Apartamento 2 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
Moderna comunidad cerrada situada en una zona popular en Agios Athanasios, proporcionando fá…
$1,10M
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Apartamento 3 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 167 m²
Moderna comunidad cerrada situada en una zona popular en Agios Athanasios, proporcionando fá…
$1,14M
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Apartamento 3 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 3
Área 171 m²
Piso 171
Ventajas principales: - arquitectura icónica de una oficina líder de Londres; - impresionant…
$1,35M
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Apartamento 2 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Piso 2
Moderno apartamento de 2 dormitorios (B202) en el segundo piso del bloque B en el proyecto, …
$771,789
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Apartamento 3 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Piso 2
Un moderno apartamento de tres dormitorios situado en la colina de Agios Athanasios, en una …
$548,981
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Apartamento en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Moderna comunidad cerrada situada en una zona popular en Agios Athanasios, proporcionando fá…
$369,004
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Apartamento 3 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Piso 1
Un moderno apartamento de tres dormitorios situado en la colina de Agios Athanasios, en una …
$508,530
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Apartamento 2 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Moderno desarrollo residencial ubicado en la prestigiosa zona de Agios Athanasios, Limassol.…
$484,317
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Apartamento 2 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 89 m²
Piso 4/4
Una excelente oportunidad para adquirir un elegante apartamento de 2 habitaciones en una de …
$687,726
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Apartamento 2 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Piso 2
Un moderno apartamento de dos dormitorios situado en la colina de Agios Athanasios, Limassol…
$450,743
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Apartamento 3 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Piso 1
Un moderno apartamento de tres dormitorios situado en la colina de Agios Athanasios, en una …
$525,866
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Apartamento en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 2
Estudio moderno (B206) en el segundo piso del Bloque B en el proyecto, un complejo residenci…
$352,489
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Apartamento 1 habitacion en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Piso 2
Moderno apartamento de 1 dormitorio (B205) en el segundo piso del bloque B en el proyecto, u…
$539,100
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Apartamento 1 habitacion en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Moderna comunidad cerrada situada en una zona popular en Agios Athanasios, proporcionando fá…
$491,236
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Apartamento 2 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Moderna comunidad cerrada situada en una zona popular en Agios Athanasios, proporcionando fá…
$784,133
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Apartamento 3 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 118 m²
Piso 4/4
Una excelente oportunidad para adquirir un amplio apartamento de 3 habitaciones en una de la…
$1,02M
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Apartamento 2 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 1
Un moderno apartamento de dos dormitorios situado en la colina de Agios Athanasios, Limassol…
$433,406
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Apartamento 3 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Moderno desarrollo residencial ubicado en la prestigiosa zona de Agios Athanasios, Limassol.…
$714,945
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Apartamento 1 habitacion en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 91 m²
Piso 1
Moderno apartamento de 1 dormitorio (B103) en la primera planta del bloque B en el proyecto,…
$497,631
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Apartamento 1 habitacion en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Moderna comunidad cerrada situada en una zona popular en Agios Athanasios, proporcionando fá…
$544,280
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Apartamento 2 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Piso 1
Moderno apartamento de 2 dormitorios (B102) en la primera planta del bloque B en el proyecto…
$760,270
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Demos Agiou Athanasiou, Chipre
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Nº de cuartos de baño 2
Área 166 m²
Moderna comunidad cerrada situada en una zona popular en Agios Athanasios, proporcionando fá…
$1,36M
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Apartamento 2 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Piso 3
Un moderno apartamento de dos dormitorios situado en la colina de Agios Athanasios, Limassol…
$468,079
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Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 1
Contemporáneo y elegante edificio de apartamentos situado en la zona muy deseable de Agios A…
Precio en demanda
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Apartamento 4 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 173 m²
Moderno desarrollo residencial ubicado en la prestigiosa zona de Agios Athanasios, Limassol.…
$841,790
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Ático Ático 2 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Piso 3/3
Modernos apartamentos de 1 y 2 dormitorios en Agios Athanasios, Limassol Descubre un nuevo …
$495,327
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Apartamento 1 habitacion en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
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Área 93 m²
Piso 1
Moderno apartamento de 1 dormitorio (B101) en la primera planta del bloque B en el proyecto,…
$449,250
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Parámetros de las propiedades en Demos Agiou Athanasiou, Chipre

con Jardín
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