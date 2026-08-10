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Apartamentos en venta en Peyia, Chipre

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1 habitación
11
2 habitaciones
38
3 habitaciones
153
4 habitaciones
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358 propiedades total found
Apartamento 5 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Peyia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 421 m²
Para la venta fuera del plan, esta casa unifamiliar ofrece una excelente oportunidad para cr…
$2,15M
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Apartamento 6 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 6 habitaciones
Peyia, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 294 m²
Descubra su casa de ensueño con esta impresionante villa independiente, en la pintoresca zon…
$3,23M
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Apartamento 3 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Peyia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 210 m²
Un moderno estado del desarrollo de lujo de arte de 3, 4 y 5 habitaciones en Peyia Chipre. E…
$940,295
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 3 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Peyia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 209 m²
Esta lujosa villa de tres dormitorios es un estado moderno del arte y está en venta en Peyia…
$1,24M
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Apartamento 1 habitacion en Peyia, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Peyia, Chipre
Dormitorios 1
Área 55 m²
Este encantador apartamento de una habitación está situado en la zona codiciada de Pegia, Pa…
$199,716
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Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento 3 habitaciones en Agios Georgios Peyeias, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Agios Georgios Peyeias, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 224 m²
Esta villa es una rara oferta en la costa chipriota, una casa con carácter pronunciado y est…
$1,70M
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Apartamento 4 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 555 m²
Esta mansión recientemente renovada ofrece una rara combinación de privacidad, vistas panorá…
$4,98M
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Apartamento 3 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Peyia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 157 m²
? Villa de lujo en venta en Coral Bay, Paphos Descubre el mejor estilo de vida mediterráneo…
$1,15M
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Apartamento 3 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Peyia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 153 m²
En venta es una impresionante villa independiente en Pegeia, que ofrece una oportunidad exce…
$662,585
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Apartamento 4 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Situado en las pintorescas colinas de Peyia, esta nueva villa moderna combina arquitectura e…
$1,24M
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Apartamento 1 habitacion en Peyia, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Peyia, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Este luminoso y moderno apartamento de 1 dormitorio está situado en la zona de Pegeia del di…
$62,446
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Apartamento 3 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Peyia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 128 m²
Venta: Chalet moderno situado en la zona deseable de Peyia. Esta elegante propiedad fue cons…
$653,325
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Apartamento 7 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 7 habitaciones
Peyia, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 355 m²
Villa lujosa en Peyia Village cerca de Cuevas de Mar con título de propiedad seperado Situa…
$4,13M
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Apartamento 4 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Peyia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Se trata de una lujosa villa dentro de un exclusivo desarrollo de tres villas, cada una de e…
$1,73M
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Apartamento 5 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Peyia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 381 m²
Descubre un estilo de vida exclusivo frente a la playa en uno de los lugares costeros más co…
$3,46M
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Apartamento 3 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Peyia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Venta (off-plan) Villa moderna de 3 dormitorios en Pegeia, Paphos. Está situado en una colin…
$944,904
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Apartamento 2 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Peyia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Piso 3/3
Venta de un apartamento moderno bajo el proyecto, con una superficie interna de 85,86 m2. Es…
$515,505
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Apartamento 3 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Peyia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Costal Villa independiente de 3 dormitorios – Bahía de Coral, Paphos Características clave …
$1,00M
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Apartamento 3 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Peyia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 192 m²
Villa de lujo en Pegeia, Limassol Descubra una prestigiosa colección de Villa independiente…
$742,124
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Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Apartamento 5 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 305 m²
Esta exquisita villa de cinco dormitorios, situada en el prestigioso complejo costero de Cor…
$2,36M
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Apartamento 3 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Peyia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
La propiedad se encuentra dentro de un proyecto comunitario de alta calidad diseñado por un …
$749,009
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Apartamento 2 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Peyia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
READY TO MOVE IN PROPERTY Ubicado en la pintoresca zona de Coral Bay de Paphos, esta modern…
$487,487
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Apartamento 1 habitacion en Agios Georgios Peyeias, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Agios Georgios Peyeias, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Venta: Este confortable apartamento de 1 dormitorio ofrece 50 m2 de espacio funcional, ideal…
$227,164
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Apartamento en Peyia, Chipre
Apartamento
Peyia, Chipre
Terreno residencial en venta en Peyia. Esta hermosa parcela de tierra se encuentra al norest…
$2,25M
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Apartamento 2 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Peyia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Piso 1/2
Venta apartamento en construcción, situado en la prestigiosa zona de Coral Bay. La propiedad…
$406,676
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Apartamento 3 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Peyia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Venta (off-plan) Villa moderna de 3 dormitorios en Pegeia, Paphos. Está situado en una colin…
$944,904
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Apartamento 3 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Peyia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Este es un desarrollo verdaderamente excepcional enclavado en el encantador municipio de Peg…
$518,545
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Apartamento 6 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 6 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 810 m²
Esta villa única de seis dormitorios se encuentra en la popular zona turística de Coral Bay,…
$8,05M
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Apartamento 2 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Peyia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
READY TO MOVE IN PROPERTY Ubicado en la pintoresca zona de Coral Bay de Paphos, esta modern…
$487,487
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Apartamento 4 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 196 m²
Coral Bay es una maravillosa zona balnearia situada a solo 12 km de Paphos y famosa por sus …
$1,44M
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