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Apartamentos en venta en Koinoteta Mandrion, Chipre

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1 habitación
6
2 habitaciones
14
3 habitaciones
54
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74 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Mandria, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Mandria, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Se trata de una moderna casa de 2 dormitorios semi-apartada rodeada de hermosos paisajes en …
$386,028
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Apartamento 3 habitaciones en Mandria, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Se trata de una moderna casa adosada de 3 dormitorios en venta rodeada de hermosos paisajes …
$391,789
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Apartamento 1 habitacion en Mandria, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Mandria, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 1
Este apartamento está situado en una zona tranquila de Mandria en Paphos, cerca del mar. El …
$221,307
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Mandria, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Mandria, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 87 m²
fantástico apartamento fuera del plano situado en la encantadora zona de Mandria Pafou. Esta…
$342,519
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Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Apartamento 3 habitaciones en Mandria, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Se trata de una moderna casa adosada de 3 dormitorios en venta rodeada de hermosos paisajes …
$403,313
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Apartamento 3 habitaciones en Mandria, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Se trata de una villa de 3 dormitorios de diseño mediterráneo en venta rodeada de hermosos p…
$449,406
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Apartamento 2 habitaciones en Mandria, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Mandria, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Se trata de una moderna casa pareada de 2 dormitorios en venta rodeada de hermosos paisajes …
$362,981
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Apartamento 3 habitaciones en Mandria, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 154 m²
Se trata de una moderna casa adosada de 3 dormitorios en venta rodeada de hermosos paisajes …
$437,882
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Apartamento 3 habitaciones en Mandria, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Se trata de una moderna casa adosada de 3 dormitorios en venta rodeada de hermosos paisajes …
$391,789
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Apartamento 3 habitaciones en Mandria, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Se trata de una moderna casa adosada de 3 dormitorios en venta rodeada de hermosos paisajes …
$403,313
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Apartamento 3 habitaciones en Mandria, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Se trata de una moderna casa adosada de 3 dormitorios en venta rodeada de hermosos paisajes …
$391,789
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Apartamento 3 habitaciones en Mandria, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 177 m²
Se trata de una villa de 3 dormitorios de diseño mediterráneo en venta rodeada de hermosos p…
$466,690
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Apartamento 2 habitaciones en Mandria, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Mandria, Chipre
Dormitorios 2
Área 81 m²
Situado en un desarrollo excepcional frente al mar que ofrece apartamentos y áticos de uno y…
$360,435
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Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento 2 habitaciones en Mandria, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Mandria, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Una fantástica oportunidad de adquirir un hermoso apartamento de dos dormitorios en planta b…
$316,754
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Apartamento 2 habitaciones en Mandria, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Mandria, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Se trata de una moderna casa pareada de 2 dormitorios en venta rodeada de hermosos paisajes …
$362,981
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Apartamento 3 habitaciones en Mandria, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Se trata de una moderna casa adosada de 3 dormitorios en venta rodeada de hermosos paisajes …
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Apartamento 3 habitaciones en Mandria, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Se trata de una moderna casa de 3 dormitorios semi-apartada rodeada de hermosos paisajes en …
$403,313
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Apartamento 3 habitaciones en Mandria, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Esta propiedad es una moderna casa adosada de 3 dormitorios en venta rodeada de hermosos pai…
$391,789
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Apartamento 3 habitaciones en Mandria, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Se trata de una moderna casa adosada de 3 dormitorios en venta rodeada de hermosos paisajes …
$391,789
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Apartamento 3 habitaciones en Mandria, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Se trata de una moderna casa adosada de 3 dormitorios en venta rodeada de hermosos paisajes …
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Apartamento 3 habitaciones en Mandria, Chipre
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Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 177 m²
Se trata de una villa de 3 dormitorios de diseño mediterráneo en venta rodeada de hermosos p…
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Apartamento 3 habitaciones en Mandria, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Esta propiedad es una moderna casa adosada de 3 dormitorios en venta rodeada de hermosos pai…
$437,882
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Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Se trata de una moderna casa adosada de 3 dormitorios en venta rodeada de hermosos paisajes …
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Apartamento 3 habitaciones
Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Se trata de una moderna casa adosada de 3 dormitorios en venta rodeada de hermosos paisajes …
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Apartamento 3 habitaciones
Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 177 m²
Se trata de una villa de 3 dormitorios de diseño mediterráneo en venta rodeada de hermosos p…
$466,690
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Apartamento 2 habitaciones en Mandria, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Mandria, Chipre
Dormitorios 2
Área 105 m²
Esto se encuentra en un desarrollo excepcional frente al mar que ofrece apartamentos de uno …
$348,617
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International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento 3 habitaciones en Mandria, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Esta propiedad es una moderna casa adosada de 3 dormitorios en venta rodeada de hermosos pai…
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Apartamento 3 habitaciones en Mandria, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Mandria, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
En el pintoresco pueblo de Mandria, situado al oeste de Paphos, es un proyecto encantador qu…
$439,639
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Apartamento 3 habitaciones en Mandria, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Se trata de una moderna casa de 3 dormitorios semi-apartada rodeada de hermosos paisajes en …
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Apartamento 3 habitaciones
Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Se trata de una moderna casa adosada de 3 dormitorios en venta rodeada de hermosos paisajes …
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Parámetros de las propiedades en Koinoteta Mandrion, Chipre

con Jardín
con Terraza
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