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Apartamentos en venta en Larnaca, Chipre

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áticos
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1 habitación
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2 habitaciones
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3 510 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Larnaca District, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Larnaca District, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Piso 1
Situado en la primera planta en la tranquila zona residencial de Livadia, Larnaca, este mode…
$270,380
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Ático Ático 2 habitaciones en Larnaca District, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Larnaca District, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Piso 3
Situado en la tranquila zona residencial de Livadia, Larnaca, este moderno ático de dos dorm…
$362,425
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Apartamento 4 habitaciones en Pyla, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Pyla, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 599 m²
Esta exclusiva villa en la primera costa se encuentra en un complejo cerrado del prestigioso…
$7,50M
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Larnaca District, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Larnaca District, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Apartamentos boutique exclusivos en Livadia. Este exclusivo desarrollo boutique cuenta con s…
$288,284
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Apartamento 2 habitaciones en Larnaca District, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Larnaca District, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Apartamentos boutique exclusivos en Livadia. Este exclusivo desarrollo boutique cuenta con s…
$242,159
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Apartamento 1 habitacion en Larnaca District, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Larnaca District, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Apartamentos boutique exclusivos en Livadia. Este exclusivo desarrollo boutique cuenta con s…
$242,159
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Apartamento 1 habitacion en Larnaca, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Larnaca, Chipre
Dormitorios 1
Área 70 m²
El apartamento de una habitación ofrece un espacio de vida elegante y funcional, con ventana…
$246,799
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Apartamento 2 habitaciones en Larnaca, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Larnaca, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Proyecto moderno situado junto al puerto de Larnaka, en el centro de la ciudad. La ubicación…
$453,257
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Apartamento 2 habitaciones en Larnaca, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Larnaca, Chipre
Dormitorios 2
Área 109 m²
Un nuevo proyecto en la zona de Metropolis Mall Area. Este es un moderno proyecto residencia…
$301,347
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Apartamento 2 habitaciones en Oroklini, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Oroklini, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Piso 1/2
Apartamento de 2 dormitorios – Oroklini, Larnaca Este amplio apartamento de 2 dormitorios o…
$227,531
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Apartamento en Mari, Chipre
Apartamento
Mari, Chipre
Área 2 000 m²
Con licencia completa. 14 donums aterrizan con 2 puntos de acceso. Producción actual aprox 2…
$691,393
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Apartamento 3 habitaciones en Larnaca, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Larnaca, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 146 m²
Piso 1
Apartamento de tres dormitorios – Amplia vivienda con Mediterráneo Elegance El apartamento d…
$325,211
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Apartamento 2 habitaciones en Larnaca, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Larnaca, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Desarrollo Residencial Exclusivo – Vida Moderna Cerca del Mar Introduciendo un proyecto res…
$279,914
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Apartamento 1 habitacion en Larnaca District, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Larnaca District, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 1/4
Un anuncio sobre la venta de un apartamento de una habitación en el primer piso.Apartamentos…
$223,661
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Apartamento 2 habitaciones en Larnaca, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Larnaca, Chipre
Dormitorios 2
Área 87 m²
Situado en la prestigiosa zona de Faneromenis de Larnaca, Chipre, este exclusivo desarrollo …
$313,165
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Apartamento 1 habitación en Larnaca, Chipre
Apartamento 1 habitación
Larnaca, Chipre
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 68 m²
Este moderno complejo residencial está convenientemente situado entre un entorno natural tra…
$216,154
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Apartamento 2 habitaciones en Aradippou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Aradippou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Edificio residencial boutique en Arradipou, Larnaca. El proyecto consta de 10 apartamentos. …
$285,333
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Apartamento 3 habitaciones en Aradippou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Aradippou, Chipre
Dormitorios 3
Área 126 m²
El proyecto cuenta con 9 apartamentos, todos con amplias y contemporáneas zonas de estar. Ha…
$295,438
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Apartamento 3 habitaciones en Oroklini, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
Área 144 m²
Un impresionante complejo residencial de Infinity se encuentra en una de las zonas residenci…
$389,979
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Ático Ático 3 habitaciones en Aradippou, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Aradippou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 179 m²
Piso 2
Moderno Apartamento de dos dormitorios con estudio y gran Veranda – Aradippou, Larnaca Situ…
$325,211
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Apartamento 2 habitaciones en Larnaca District, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Larnaca District, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Piso 3
Un apartamento de 2 dormitorios en el 3er piso de una nueva urbanización cerrada en Livadia,…
$363,709
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Apartamento 3 habitaciones en Larnaca District, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Larnaca District, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Presentamos un moderno complejo residencial en la zona más codiciada de Livadia, Larnaca, do…
$354,680
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Apartamento 2 habitaciones en Larnaca, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Larnaca, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Un nuevo proyecto situado cerca del centro, Larnaca. El proyecto consta de 2 bloques con 15 …
$491,303
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Apartamento 2 habitaciones en Larnaca, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Larnaca, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Este es un proyecto de gama alta con un diseño único que cambiará el aspecto de la zona de M…
$661,060
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Apartamento 2 habitaciones en Larnaca, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Larnaca, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Modern Living in the Heart of Larnaca – Downtown Apartments. Este exclusivo proyecto residen…
$342,335
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Apartamento 2 habitaciones en Larnaca District, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Larnaca District, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Piso 1/2
Apartamento de 2 dormitorios – confort flexible para vivir todos los días Este apartamento e…
$311,274
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Apartamento 2 habitaciones en Larnaca District, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Larnaca District, Chipre
Dormitorios 2
Área 98 m²
El New Marina Area está situado en el corazón de Larnaca, dentro de un tranquilo barrio resi…
$267,076
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Apartamento 3 habitaciones en Larnaca District, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Larnaca District, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Idealmente situado junto a Nova Marina Larnaca, este complejo boutique combina arquitectura …
$388,188
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Apartamento 1 habitacion en Larnaca, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Larnaca, Chipre
Dormitorios 1
Área 50 m²
Descripción del objeto: Elevate es una boutique, de cuatro pisos de desarrollo residencial q…
$200,973
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Nils Ott Real Estates
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Apartamento 2 habitaciones en Kiti, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Kiti, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Este nuevo proyecto residencial se encuentra en una zona tranquila y pintoresca del pueblo d…
$319,619
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Parámetros de las propiedades en Larnaca, Chipre

con Jardín
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